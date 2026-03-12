Введите ваш ник на сайте
«Динамо» Махачкала – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 1.55

12 марта 2026 8:00
Динамо Мх - Оренбург
13 мар. 2026, пятница 19:30 | Россия. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Динамо» Махачкала с форой (0)
Сделать ставку

13 марта в 21-м туре российской Премьер-лиги «Динамо» Махачкала примет «Оренбург». Команды располагаются рядом в нижней части таблицы: хозяева занимают 14-е место с 18 очками, а гости идут 13-ми, также имея 18 баллов. Этот матч может стать важным в борьбе за сохранение места в РПЛ.

«Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала в предыдущем туре уступило «Крыльям Советов» со счетом 0:2. При этом команда показывает достаточно конкурентную игру в большинстве матчей и не проигрывает в семи из девяти последних встреч.

Лучшим бомбардиром команды остается Гамид Агаларов, который забил 6 голов в 24 матчах сезона. В последних пяти играх «Динамо» Махачкала забило 6 мячей и пропустило 4. Команда регулярно создает моменты, но иногда испытывает проблемы с реализацией.

«Оренбург»

«Оренбург» подходит к матчу после громкой победы над «Зенитом» со счетом 2:1. Команда постепенно набирает форму и набрала те же 18 очков после 20 туров.

Лучшим бомбардиром клуба является Хорди Томпсон, на счету которого 5 голов в 21 матче. В последних пяти играх «Оренбург» забил 5 мячей и пропустил 4, демонстрируя довольно организованную игру в обороне.

Факты о командах

«Динамо» Махачкала

  • занимает 14 место в таблице (18 очков после 20 туров)
  • не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • забивает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • забивает «Оренбургу» в 3 последних очных встречах

«Оренбург»

  • занимает 13 место в таблице (18 очков после 20 туров)
  • забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • победил «Зенит» в последнем туре
  • забивает «Динамо» Махачкала в 3 последних очных встречах

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Оренбург»

Матч выглядит достаточно равным. Обе команды имеют одинаковое количество очков и похожую статистику результативности. «Динамо» Махачкала традиционно играет более агрессивно на своем поле, а «Оренбург» старается действовать осторожно и искать свои шансы на контратаках.

С учетом статистики личных встреч и текущей формы команд можно ожидать упорную игру с небольшим количеством голов. При этом хозяева имеют небольшое преимущество благодаря домашнему фактору.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо» Махачкала с форой (0) – коэффициент 1.55
  • Тотал меньше 2.5

1.55
Победа «Динамо» Махачкала с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Оренбург Динамо Мх
