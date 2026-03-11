12 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Панатинаикос» примет «Бетис». Греческий клуб подходит к этой игре в отличной форме, имея длинную победную серию и впечатляющую результативность. Испанская команда также стабильно выступает в еврокубке, но в последних матчах допускает больше ошибок в обороне. Матч обещает получиться напряженным, поскольку обе команды находятся на хорошем игровом ходу.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» не проигрывает в семи последних матчах Лиги Европы и выиграл пять последних встреч во всех турнирах. Команда уверенно действует впереди: в пяти последних матчах она забила 14 мячей. При этом в обороне также сохраняется достаточно высокий уровень надежности – всего 4 пропущенных гола за тот же период.

Атакующая линия клуба выглядит очень мощно: средний показатель результативности составляет 2.80 гола за матч на отрезке из пяти игр.

«Бетис»

«Бетис» в предыдущем раунде Лиги Европы обыграл «Фейеноорд» со счетом 2:1. Команда не проигрывает в пяти из шести последних матчей турнира и стабильно забивает.

Однако оборона испанского клуба не всегда действует надежно – команда пропускает уже четыре матча подряд в Лиге Европы. В последних пяти играх «Бетис» забил 6 голов и пропустил столько же, что говорит о более сбалансированном, но менее результативном стиле по сравнению с соперником.

Факты о командах

«Панатинаикос»

не проигрывает в 7 последних матчах Лиги Европы

побеждает в 5 последних матчах

забивает в 7 последних матчах

пропускает в 4 последних матчах

в последних 5 играх: 14 забито и 4 пропущено

в среднем забивает 2.80 гола за матч

«Бетис»

не проигрывает в 5 из 6 последних матчей Лиги Европы

пропускает в 4 последних матчах турнира

в последних 5 играх: 6 забито и 6 пропущено

в среднем забивает 1.20 гола за матч

в среднем пропускает 1.20 гола за матч

Прогноз на матч «Панатинаикос» – «Бетис»

Греческий клуб сейчас выглядит очень уверенно и особенно опасен на своем поле. «Панатинаикос» действует агрессивно в атаке и регулярно создает большое количество моментов. При этом «Бетис» также обладает достаточным качеством впереди и способен воспользоваться ошибками соперника.

С учетом текущей формы хозяев и их результативности наиболее вероятным выглядит сценарий с активной игрой «Панатинаикоса» и голами со стороны обеих команд. При этом домашний фактор может дать греческому клубу небольшое преимущество.

