«Реал» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 11 марта 2026 с коэффициентом 1.52

10 марта 2026 8:06
Реал - Манчестер Сити
11 мар. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.52
Обе забьют – да
Сделать ставку

11 марта в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» примет «Манчестер Сити». Мадридцы подходят к игре с неплохими домашними показателями, а английский клуб идет на длинной серии без поражений и выглядит стабильнее по качеству атаки. По вывеске это один из самых мощных матчей стадии, где многое может решить реализация моментов.

«Реал»

В прошлом матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. Команда забивает в шести последних матчах турнира и в 19 из 21 последних игр во всех соревнованиях. При этом оборона не выглядит безупречно: в последних пяти матчах мадридцы пропустили 5 мячей, а серия с пропущенными голами достигла четырех встреч.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в прошлом матче Лиги чемпионов победил «Галатасарай» 2:0. Команда не проигрывает уже 11 матчей подряд, забивает в 12 встречах кряду и в последних пяти играх отличилась 10 раз. На этом отрезке «Сити» выглядит острее соперника в атаке и надежнее по балансу игры.

Факты о командах

«Реал»

  • забивает в 6 последних матчах Лиги чемпионов
  • не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей
  • забивает в 19 из 21 последних матчей
  • пропускает в 4 последних матчах
  • в последних 5 играх: 6 забито и 5 пропущено
  • забивает «Манчестер Сити» в 5 последних очных матчах

«Манчестер Сити»

  • не проигрывает в 11 последних матчах
  • забивает в 12 последних матчах
  • забивает «Реалу» в 12 последних очных матчах
  • в последних 5 играх: 10 забито и 4 пропущено
  • в среднем забивает 2.00 гола за матч
  • в среднем пропускает 0.80 гола за матч

Прогноз на матч «Реал» – «Манчестер Сити»

Матч выглядит достаточно открытым даже для стадии плей-офф. «Реал» дома почти всегда находит свои моменты, но против соперника такого уровня ему будет сложно провести игру без ошибок сзади. «Манчестер Сити» сейчас выглядит чуть цельнее: команда стабильно забивает, лучше контролирует темп и подходит к встрече на более ровном отрезке.

При этом недооценивать мадридцев на своем поле нельзя. С учетом статистики личных встреч и текущей формы атаки обеих сторон логично ждать голы в обе стороны. По исходу небольшой перевес стоит отдать гостям, но без уверенности в легком сценарии.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.52
  • «Манчестер Сити» с форой (0)

1.52
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал
18+
  • Читайте нас: 