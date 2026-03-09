10 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» примет «Баварию». Итальянская команда уверенно играет дома и регулярно забивает, однако немецкий клуб подходит к встрече в великолепной форме и демонстрирует одну из самых результативных атак в Европе. Первая игра противостояния может получиться яркой и богатой на голы.
«Аталанта»
«Аталанта» в прошлом матче Лиги чемпионов уверенно обыграла «Боруссию» Дортмунд со счетом 4:1. Команда активно играет впереди и стабильно создает большое количество моментов. В последних пяти матчах итальянский клуб забил 11 голов, однако оборона не всегда действует надежно – за этот же период команда пропустила 8 мячей.
При этом дома «Аталанта» выглядит очень уверенно и не проигрывает уже в шести матчах подряд. Команда старается играть в высоком темпе и часто делает ставку на атакующий футбол.
«Бавария»
«Бавария» находится в отличной форме и подходит к матчу на серии из шести побед. В последнем матче Лиги чемпионов мюнхенцы обыграли ПСВ со счетом 2:1.
Атака команды выглядит очень мощно: в последних пяти матчах «Бавария» забила 15 голов, а результативная серия клуба достигла 30 матчей подряд. При этом оборона также действует достаточно надежно – в среднем команда пропускает около одного мяча за игру.
Факты о командах
«Аталанта»
- не проигрывает дома в 6 последних матчах
- забивает в 5 последних матчах
- пропускает в 6 последних матчах
- в последних 5 играх: 11 забито и 8 пропущено
- в среднем забивает 2.20 гола за матч
«Бавария»
- побеждает в 6 последних матчах
- забивает в 30 матчах подряд
- забивает в 6 последних матчах Лиги чемпионов
- в последних 5 играх: 15 забито и 5 пропущено
- в среднем забивает 3.00 гола за матч
Прогноз на матч «Аталанта» – «Бавария»
Обе команды предпочитают атакующий футбол и редко играют закрыто. «Аталанта» дома действует очень агрессивно и способна навязать борьбу даже топ-клубам. Однако уровень атаки «Баварии» сейчас выглядит особенно впечатляюще, а мюнхенцы регулярно реализуют свои моменты.
Итальянский клуб наверняка постарается играть первым номером на своем поле, что может привести к открытому футболу. В таком сценарии у «Баварии» будет много возможностей для быстрых атак.
С учетом статистики результативности и текущей формы обеих команд наиболее вероятным выглядит матч с большим количеством голов.
Рекомендованные ставки
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.72
- Обе забьют – да