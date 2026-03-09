10 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» примет «Баварию». Итальянская команда уверенно играет дома и регулярно забивает, однако немецкий клуб подходит к встрече в великолепной форме и демонстрирует одну из самых результативных атак в Европе. Первая игра противостояния может получиться яркой и богатой на голы.

«Аталанта»

«Аталанта» в прошлом матче Лиги чемпионов уверенно обыграла «Боруссию» Дортмунд со счетом 4:1. Команда активно играет впереди и стабильно создает большое количество моментов. В последних пяти матчах итальянский клуб забил 11 голов, однако оборона не всегда действует надежно – за этот же период команда пропустила 8 мячей.

При этом дома «Аталанта» выглядит очень уверенно и не проигрывает уже в шести матчах подряд. Команда старается играть в высоком темпе и часто делает ставку на атакующий футбол.

«Бавария»

«Бавария» находится в отличной форме и подходит к матчу на серии из шести побед. В последнем матче Лиги чемпионов мюнхенцы обыграли ПСВ со счетом 2:1.

Атака команды выглядит очень мощно: в последних пяти матчах «Бавария» забила 15 голов, а результативная серия клуба достигла 30 матчей подряд. При этом оборона также действует достаточно надежно – в среднем команда пропускает около одного мяча за игру.

Факты о командах

«Аталанта»

не проигрывает дома в 6 последних матчах

забивает в 5 последних матчах

пропускает в 6 последних матчах

в последних 5 играх: 11 забито и 8 пропущено

в среднем забивает 2.20 гола за матч

«Бавария»

побеждает в 6 последних матчах

забивает в 30 матчах подряд

забивает в 6 последних матчах Лиги чемпионов

в последних 5 играх: 15 забито и 5 пропущено

в среднем забивает 3.00 гола за матч

Прогноз на матч «Аталанта» – «Бавария»

Обе команды предпочитают атакующий футбол и редко играют закрыто. «Аталанта» дома действует очень агрессивно и способна навязать борьбу даже топ-клубам. Однако уровень атаки «Баварии» сейчас выглядит особенно впечатляюще, а мюнхенцы регулярно реализуют свои моменты.

Итальянский клуб наверняка постарается играть первым номером на своем поле, что может привести к открытому футболу. В таком сценарии у «Баварии» будет много возможностей для быстрых атак.

С учетом статистики результативности и текущей формы обеих команд наиболее вероятным выглядит матч с большим количеством голов.

