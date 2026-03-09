10 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Тоттенхэм». Мадридцы подходят к игре в хорошем состоянии и уверенно проводят последние матчи, тогда как лондонцы переживают очень тяжелый отрезок на внутренней арене. По текущей форме хозяева выглядят заметно предпочтительнее, хотя обе команды регулярно играют результативно.

«Атлетико»

«Атлетико» в прошлом матче Лиги чемпионов разгромил «Брюгге» со счетом 4:1. Команда стабильно забивает в турнире и отличалась уже в семи матчах подряд. В последних пяти встречах мадридцы забили 12 голов, а главным плюсом выглядит качество атаки и умение прибавлять в больших матчах. При этом оборона не всегда действует надежно, и команда пропускает в семи последних матчах Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» выиграл прошлый матч Лиги чемпионов у «Айнтрахта» со счетом 2:0, но общая форма команды вызывает вопросы. Лондонцы проиграли пять последних матчей, а в последних пяти играх пропустили 13 мячей. В атаке команда тоже не слишком стабильна: на этом отрезке забито только 4 гола. При этом в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» выглядит лучше и выиграл три последних матча турнира.

Факты о командах

«Атлетико»

забивает в 7 последних матчах Лиги чемпионов

пропускает в 7 последних матчах Лиги чемпионов

не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

в последних 5 играх: 12 забито и 8 пропущено

в среднем забивает 2.40 гола за игру

«Тоттенхэм»

выигрывает 3 последних матча Лиги чемпионов

не пропускает в 3 последних матчах турнира

проигрывает в 5 последних матчах

пропускает в 6 последних матчах

в последних 5 играх: 4 забито и 13 пропущено

в среднем пропускает 2.60 гола за игру

Прогноз на матч «Атлетико» – «Тоттенхэм»

По имеющимся данным «Атлетико» подходит к матчу в более убедительном состоянии. Команда мощно играет впереди, регулярно забивает и на своем поле должна действовать первым номером. «Тоттенхэм» остается опасным соперником по меркам Лиги чемпионов, но текущие результаты в чемпионате и слабая игра в обороне делают положение гостей уязвимым.

При этом полностью закрытого матча ждать не стоит. Обе команды имеют тенденцию к результативным играм, а оборона «Атлетико» тоже не выглядит безошибочной. Но по совокупности факторов хозяева выглядят ближе к победе.

Рекомендованные ставки: