«Атлетико» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 10 марта 2026 с коэффициентом 1.55

09 марта 2026 8:03
Атлетико - Тоттенхэм
10 мар. 2026, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 1/8 финала
10 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Тоттенхэм». Мадридцы подходят к игре в хорошем состоянии и уверенно проводят последние матчи, тогда как лондонцы переживают очень тяжелый отрезок на внутренней арене. По текущей форме хозяева выглядят заметно предпочтительнее, хотя обе команды регулярно играют результативно.

«Атлетико»

«Атлетико» в прошлом матче Лиги чемпионов разгромил «Брюгге» со счетом 4:1. Команда стабильно забивает в турнире и отличалась уже в семи матчах подряд. В последних пяти встречах мадридцы забили 12 голов, а главным плюсом выглядит качество атаки и умение прибавлять в больших матчах. При этом оборона не всегда действует надежно, и команда пропускает в семи последних матчах Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» выиграл прошлый матч Лиги чемпионов у «Айнтрахта» со счетом 2:0, но общая форма команды вызывает вопросы. Лондонцы проиграли пять последних матчей, а в последних пяти играх пропустили 13 мячей. В атаке команда тоже не слишком стабильна: на этом отрезке забито только 4 гола. При этом в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» выглядит лучше и выиграл три последних матча турнира.

Факты о командах

«Атлетико»

  • забивает в 7 последних матчах Лиги чемпионов
  • пропускает в 7 последних матчах Лиги чемпионов
  • не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • в последних 5 играх: 12 забито и 8 пропущено
  • в среднем забивает 2.40 гола за игру

«Тоттенхэм»

  • выигрывает 3 последних матча Лиги чемпионов
  • не пропускает в 3 последних матчах турнира
  • проигрывает в 5 последних матчах
  • пропускает в 6 последних матчах
  • в последних 5 играх: 4 забито и 13 пропущено
  • в среднем пропускает 2.60 гола за игру

Прогноз на матч «Атлетико» – «Тоттенхэм»

По имеющимся данным «Атлетико» подходит к матчу в более убедительном состоянии. Команда мощно играет впереди, регулярно забивает и на своем поле должна действовать первым номером. «Тоттенхэм» остается опасным соперником по меркам Лиги чемпионов, но текущие результаты в чемпионате и слабая игра в обороне делают положение гостей уязвимым.

При этом полностью закрытого матча ждать не стоит. Обе команды имеют тенденцию к результативным играм, а оборона «Атлетико» тоже не выглядит безошибочной. Но по совокупности факторов хозяева выглядят ближе к победе.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5

Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Тоттенхэм Атлетико
