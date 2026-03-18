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Лига чемпионов 2025/2026
Тоттенхэм - Атлетико
Тоттенхэм - Атлетико: обзор матча 18 марта 2026
Тоттенхэм
18.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 2
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Атлетико
30'
Р. Коло Муани
52'
Х. Симонс
90'
Х. Симонс (П)
47'
Х. Альварес
75'
Д. Ганцко
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Атлетико
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Александр Серлот
(фол)
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Хави Симонс
90'
90'
+5'
87'
Замена
Хосе-Мария Хименес
️️️️➡️️
Джулиано Симеоне
84'
Замена
Николас Гонсалес
️️️️➡️️
Хулиан Альварес
84'
Замена
Алекс Баэна
️️️️➡️️
Антуан Гризманн
Замена
Каллум Олусеси
️️️️➡️️
Матис Тель
81'
Замена
Конор Галлахер
️️️️➡️️
Арчи Грей
81'
Замена
Кевин Дансо
️️️️➡️️
Кристиан Ромеро
81'
75'
ГОЛ! 2:2!
Давид Ганцко
Пас отдал
Хулиан Альварес
Замена
Лукас Бергвалл
️️️️➡️️
Педро Порро
74'
Желтая карточка
Ийенома Удогие
(фол)
72'
Желтая карточка
Кристиан Ромеро
(фол)
70'
Замена
Ийенома Удогие
️️️️➡️️
Раду Дрэгушин
66'
64'
Замена
Коке
️️️️➡️️
Науэль Молина
63'
Замена
Александр Серлот
️️️️➡️️
Адемола Лукман
Желтая карточка
Гульельмо Викарио
58'
Желтая карточка
Педро Порро
57'
56'
Желтая карточка
Адемола Лукман
ГОЛ! 2:1!
Хави Симонс
Пас отдал
Арчи Грей
52'
47'
ГОЛ! 1:1!
Хулиан Альварес
Пас отдал
Адемола Лукман
45'
+2'
ГОЛ! 1:0!
Рандаль Коло Муани
Пас отдал
Матис Тель
30'
28'
Желтая карточка
Маттео Руджери
(фол)
Показать весь матч
Live: Тоттенхэм - Атлетико
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 3:2.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 3:2.
90+5'
Джонни Кардозо (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
90+5'
Правила нарушил Кевин Дансо (Тоттенхэм).
90+4'
Удар заблокирован. Бил Джед Спенс (Тоттенхэм).
90+3'
Маркос Льоренте отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
90+3'
Удар заблокирован. Бил Мики ван де Вен (Тоттенхэм).
90+3'
Момент не реализован! Папе Сарр (Тоттенхэм).
90+3'
Удар заблокирован. Бил Рандаль Коло Муани (Тоттенхэм). Ассистент - Конор Галлахер.
90+2'
Александр Серлот (Атлетико) получил желтую карточку за фол.
90+2'
Лукас Бергвалл (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Правила нарушил Коке (Атлетико).
90+2'
Конор Галлахер (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
90'
Гол! 3:2! Хави Симонс (Тоттенхэм) забил с пенальти.
89'
Хосе-Мария Хименес (Атлетико) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
89'
Хави Симонс (Тоттенхэм) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
89'
Кевин Дансо (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил Александр Серлот (Атлетико).
87'
Замена у команды Атлетико. Джулиано Симеоне ушел, Хосе-Мария Хименес вышел.
87'
Рандаль Коло Муани (Тоттенхэм) в офсайде.
86'
Удар заблокирован. Бил Александр Серлот (Атлетико). Длинный пас делал Алекс Баэна.
85'
Лукас Бергвалл (Тоттенхэм) сыграл рукой.
84'
Замена у команды Атлетико. Антуан Гризманн ушел, Алекс Баэна вышел.
84'
Замена у команды Атлетико. Хулиан Альварес ушел, Nico Gonzalez вышел.
81'
Замена у команды Тоттенхэм. Кристиан Ромеро ушел, Кевин Дансо вышел.
81'
Замена у команды Тоттенхэм. Арчи Грей ушел, Конор Галлахер вышел.
81'
Замена у команды Тоттенхэм. Матис Тель ушел, Каллум Олусеси вышел.
78'
Удар заблокирован. Бил Джулиано Симеоне (Атлетико). Ассистент - Коке.
77'
Удар заблокирован. Бил Александр Серлот (Атлетико). Ассистент - Хулиан Альварес.
76'
Удар заблокирован. Бил Хулиан Альварес (Атлетико).
75'
Гол! 2:2! Забил Давид Ганцко (Атлетико). Ассистент - Хулиан Альварес (с углового).
74'
Хулиан Альварес (Атлетико) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Гульельмо Викарио (Тоттенхэм).
74'
Замена у команды Тоттенхэм. Педро Порро ушел, Лукас Бергвалл вышел.
73'
Правила нарушил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
72'
Ийенома Удогие (Тоттенхэм) получил желтую карточку за фол.
72'
Робен Ле Норман (Атлетико) заработал штрафной на правом фланге.
72'
Правила нарушил Ийенома Удогие (Тоттенхэм).
72'
Удар заблокирован. Бил Хулиан Альварес (Атлетико). Проникающий пас сделал Коке.
70'
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) получил желтую карточку за фол.
69'
Хулиан Альварес (Атлетико) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Гульельмо Викарио (Тоттенхэм). Пас отдал Антуан Гризманн.
66'
Замена у команды Тоттенхэм. Раду Дрэгушин ушел, Ийенома Удогие вышел.
66'
Антуан Гризманн (Атлетико) в офсайде.
65'
Удар заблокирован. Бил Коке (Атлетико).
65'
Мики ван де Вен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
64'
Замена у команды Атлетико. Науэль Молина ушел, Коке вышел.
63'
Замена у команды Атлетико. Адемола Лукман ушел, Александр Серлот вышел.
62'
Педро Порро (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико).
62'
Удар заблокирован. Бил Папе Сарр (Тоттенхэм). Ассистент - Хави Симонс.
61'
Маттео Руджери (Атлетико) в офсайде.
60'
Раду Дрэгушин (Тоттенхэм) пробил головой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Кристиан Ромеро.
60'
Педро Порро (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Хави Симонс.
58'
Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) получил желтую карточку.
58'
Пауза в матче. Травму получил Джонни Кардозо (Атлетико).
57'
Педро Порро (Тоттенхэм) получил желтую карточку.
56'
Адемола Лукман (Атлетико) получил желтую карточку.
56'
Правила нарушил Раду Дрэгушин (Тоттенхэм).
56'
Пауза окончена. Матч продолжается.
55'
Пауза в матче. Проблемы у команды Атлетико.
52'
Гол! 2:1! Забил Хави Симонс (Тоттенхэм). Ассистент - Арчи Грей.
47'
Гол! 1:1! Забил Хулиан Альварес (Атлетико). Ассистент - Адемола Лукман (быстрый проход).
47'
Удар заблокирован. Бил Хави Симонс (Тоттенхэм).
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45+3'
Момент не реализован! Джулиано Симеоне (Атлетико). Пас отдал Робен Ле Норман.
45+2'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 2.
45'
Гульельмо Викарио отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
44'
Джулиано Симеоне (Атлетико) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Гульельмо Викарио (Тоттенхэм).
44'
Папе Сарр отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
44'
Удар заблокирован. Бил Хулиан Альварес (Атлетико). Ассистент - Маттео Руджери.
42'
Матис Тель (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Хави Симонс.
41'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной на правом фланге.
40'
Правила нарушил Педро Порро (Тоттенхэм).
40'
Хулиан Альварес (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
Правила нарушил Мики ван де Вен (Тоттенхэм).
37'
Момент не реализован! Хулиан Альварес (Атлетико).
35'
Матис Тель (Тоттенхэм) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Хави Симонс.
33'
Джонни Кардозо (Атлетико) заработал штрафной в атаке.
31'
Адемола Лукман (Атлетико) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Гульельмо Викарио (Тоттенхэм). Пас отдал Хулиан Альварес.
30'
Гол! 1:0! Забил Рандаль Коло Муани (Тоттенхэм). Ассистент - Матис Тель (длинная передача).
28'
Маттео Руджери (Атлетико) получил желтую карточку за фол.
28'
Педро Порро (Тоттенхэм) заработал штрафной на правом фланге.
28'
Правила нарушил Маттео Руджери (Атлетико).
26'
Адемола Лукман (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
Хуан Муссо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
24'
Матис Тель (Тоттенхэм) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Хави Симонс.
23'
Хави Симонс (Тоттенхэм) сыграл рукой.
22'
Педро Порро (Тоттенхэм) заработал штрафной на своей половине поля.
22'
Матис Тель (Тоттенхэм) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Раду Дрэгушин.
20'
Хави Симонс (Тоттенхэм) заработал штрафной на левом фланге.
20'
Правила нарушил Науэль Молина (Атлетико).
18'
Правила нарушил Джед Спенс (Тоттенхэм).
18'
Антуан Гризманн (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Удар заблокирован. Бил Хави Симонс (Тоттенхэм). Ассистент - Арчи Грей.
15'
Науэль Молина отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
12'
Удар заблокирован. Бил Маркос Льоренте (Атлетико).
12'
Джед Спенс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
10'
Матис Тель (Тоттенхэм) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Джед Спенс.
8'
Папе Сарр (Тоттенхэм) заработал штрафной в атаке.
8'
Правила нарушил Хулиан Альварес (Атлетико).
6'
Адемола Лукман (Атлетико) в офсайде.
6'
Момент не реализован! Джулиано Симеоне (Атлетико).
6'
Удар заблокирован. Бил Антуан Гризманн (Атлетико). Ассистент - Адемола Лукман.
4'
Правила нарушил Арчи Грей (Тоттенхэм).
4'
Давид Ганцко (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
4'
Маттео Руджери отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Тоттенхэм.
3'
Робен Ле Норман (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Рандаль Коло Муани (Тоттенхэм).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
17
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
23
Педро Порро
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
(К)
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
57
Rio Kyerematen
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
Атлетико
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
6
Коке
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Викарио
3
Дрэгушин
17
Ромеро
37
ван де Вен
24
Спенс
23
Порро
29
Сарр
7
Симонс
14
Грей
11
Тель
39
Муани
4-2-1-3
1
Муссо
16
Молина
24
Ле Норман
17
Ганцко
3
Руджери
14
Льоренте
5
Кардозо
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
22
Лукман
3
Дрэгушин
13
Удогие
13
Удогие
3
Дрэгушин
17
Ромеро
4
Дансо
4
Дансо
17
Ромеро
14
Грей
22
Галлахер
22
Галлахер
14
Грей
11
Тель
52
Олусеси
52
Олусеси
11
Тель
23
Порро
15
Бергвалл
15
Бергвалл
23
Порро
20
Симеоне
2
Хименес
2
Хименес
20
Симеоне
16
Молина
6
Коке
6
Коке
16
Молина
19
Альварес
23
Гонсалес
23
Гонсалес
19
Альварес
7
Гризманн
10
Баэна
10
Баэна
7
Гризманн
22
Лукман
9
Серлот
9
Серлот
22
Лукман
Остались в запасе
Тоттенхэм
Атлетико
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
33
Марио де Луис
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Обед Варгас
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Диего Симеоне
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Родриго Бентанкур
ЦП
Ив Биссума
ЦП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Вильсон Одобер
ЛВ
Жоау Палинья
ОП
Ришарлисон
ЦФ
Соуза
ЛЗ
Доминик Соланке
ЦФ
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Родриго Мендоса
ЦП
Ян Облак
ВР
Статистика матча Тоттенхэм - Атлетико
4
3
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
16
8
Офсайды
1
3
Количество передач
415
404
Сейвы
5
8
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
6
9
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
2.45
1.04
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Посещаемость:
49568
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Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 0
17.05.2026
Жирона
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
1 : 2
12.05.2026
Атлетико
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Тоттенхэм
1 : 0
24.05.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
2 : 1
19.05.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
1 : 1
11.05.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1 : 2
03.05.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
25.04.2026
Тоттенхэм
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
5 : 1
24.05.2026
Атлетико
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 0
17.05.2026
Жирона
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
1 : 2
12.05.2026
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0 : 1
09.05.2026
Сельта
Лига чемпионов, 1/2 финала
Арсенал
1 : 0
05.05.2026
Атлетико
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