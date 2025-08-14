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Тоттенхэм
Матис Тель
€ 22 млн
Матис Тель
Тоттенхэм
27 апреля 2005 (21)
#22 | Нападающий
Франция
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Трансферы
Игрок «Тоттенхэма» подвергся расистским оскорблениям в матче за Суперкубок УЕФА
2025.08.14 15:43
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«Тоттенхэм» выкупил форварда «Баварии»
2025.06.15 11:45
Фото
«Тоттенхэм» арендовал форварда «Баварии»
2025.02.04 02:18
2
«Манчестер Юнайтед» обсуждает подписание нападающего «Баварии»
2025.02.01 13:13
Нападающий «Баварии» решил уйти из клуба
2025.01.28 22:10
«Челси» выбирает между тремя вингерами
2025.01.21 22:10
«Челси» и «Бавария» обсуждают обмен нападающими
2025.01.13 23:49
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Итоговый список претендентов на премию Golden Boy-2024
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Список претендентов на Golden Boy-2022 сократился до 20 футболистов
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17-летний Тель установил клубный рекорд «Баварии»
2022.09.01 07:30
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«Бавария» купила у «Ренна» 17-летнего Теля за 20+8,5 миллионов
2022.07.26 14:41
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17-летний форвард «Ренна» Тель переходит в «Баварию». Нагельсман подтвердил
2022.07.25 07:12
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