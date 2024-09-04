10 претендентов на приз лучшему молодому игроку мира от France Football

Стали известны номинанты на награду «Копа Трофи», которая вручается журналом France Football лучшему футболисту мира не старше 21 года.
На приз претендуют десять игркоов:
- Пау Кубарси («Барселона)
- Ламин Ямаль («Барселона»)
- Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)
- Кобби Мэйну («Манчестер Юнайтед»)
- Арда Гюлер («Реал»)
- Карим Конате («Зальцбург»)
- Жоау Невеш («ПСЖ»)
- Варрен Заир-Эмери («ПСЖ») Савио Морейра («Манчестер Сити»)
- Матис Тель («Бавария»)
Имя победителя объявят на церемонии вручения «Золотого мяча» 28 октября.