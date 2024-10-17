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    Итоговый список претендентов на премию Golden Boy-2024

    Tuttosport опубликовал список из 25 номинантов на награду Golden Boy по итогам 2024 года.

    Этот приз вручается лучшему молодому игроку Европы, не достигшему 21-летнего возраста.

    1. Ламин Ямаль, «Барселона».
    2. Жоау Невеш, «ПСЖ».
    3. Варрен Заир-Эмери, «ПСЖ».
    4. Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед».
    5. Пау Кубарси, «Барселона».
    6. Савио Морейра, «Манчестер Сити».
    7. Рико Льюис, «Манчестер Сити».
    8. Александар Павлович, «Бавария».
    9. Кобби Мэйну, «Манчестер Юнайтед».
    10. Хоррел Хато, «Аякс».
    11. Джейми Байноу-Гиттенс, «Боруссия Д».
    12. Лени Йоро, «Манчестер Юнайтед».
    13. Кенан Йылдыз, «Ювентус».
    14. Кристиан Москера, «Валенсия».
    15. Адам Уортон, «Кристал Пэлас».
    16. Арда Гюлер, «Реал».
    17. Матис Тель, «Бавария».
    18. Десир Дуэ, «ПСЖ».
    19. Оскар Глух, «Зальцбург».
    20. Саму Омородион, «Порту».
    21. Вильсон Одобер, «Тоттенхэм».
    22. Андреас Скьеллеруп, «Бенфика».
    23. Эндрик, «Реал».
    24. Элисс Бен-Сегир, «Монако».
    25. Самуэль Мбангула, «Ювентус».

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    Источник: твиттер Golden Boy

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    17.10.2024 22:10
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1729194960
    вот уроды, могли бы батракова включить в список, тем более, что он прямо сейчас лучший в европе по гол+пас. мудилы дезеувские.
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    FCSpartakM
    1729196703
    думаю, тут без интриг. Все и так знают, кто выиграет
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