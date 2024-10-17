Итоговый список претендентов на премию Golden Boy-2024

Tuttosport опубликовал список из 25 номинантов на награду Golden Boy по итогам 2024 года.
Этот приз вручается лучшему молодому игроку Европы, не достигшему 21-летнего возраста.
- Ламин Ямаль, «Барселона».
- Жоау Невеш, «ПСЖ».
- Варрен Заир-Эмери, «ПСЖ».
- Алехандро Гарначо, «Манчестер Юнайтед».
- Пау Кубарси, «Барселона».
- Савио Морейра, «Манчестер Сити».
- Рико Льюис, «Манчестер Сити».
- Александар Павлович, «Бавария».
- Кобби Мэйну, «Манчестер Юнайтед».
- Хоррел Хато, «Аякс».
- Джейми Байноу-Гиттенс, «Боруссия Д».
- Лени Йоро, «Манчестер Юнайтед».
- Кенан Йылдыз, «Ювентус».
- Кристиан Москера, «Валенсия».
- Адам Уортон, «Кристал Пэлас».
- Арда Гюлер, «Реал».
- Матис Тель, «Бавария».
- Десир Дуэ, «ПСЖ».
- Оскар Глух, «Зальцбург».
- Саму Омородион, «Порту».
- Вильсон Одобер, «Тоттенхэм».
- Андреас Скьеллеруп, «Бенфика».
- Эндрик, «Реал».
- Элисс Бен-Сегир, «Монако».
- Самуэль Мбангула, «Ювентус».