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Ла Лига 2026/2027
Команды
Валенсия
€ 149 млн
Валенсия
Валенсия
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Месталья
Сайт:
http://www.valenciacf.es
Тренер:
Оскар Санчес
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Алавес» – «Валенсия»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Испании 2026/2027
Вчера, 08:37
Трансляция
«Севилья» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Севилья» – «Валенсия»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
10 сентября
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
10 сентября
1
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
Трансляция
«Валенсия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Валенсия» – «Барселона»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Депортиво» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Депортиво» – «Валенсия»: кто победит в матче 3-го тура Ла Лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Валенсия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Валенсия» – «Бетис»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Испании 2026/2027
24 августа
Трансляция
«Валенсия» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Валенсия» – «Сельта»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
21 августа
«Валенсия» интересуется защитником «Краснодара»
16 июня
3
Тренер «Барселоны» объяснил поражение от «Валенсии»
24 мая
1
Примера. «Барселона» на финише сезона проиграла «Валенсии» (1:3), Левандовски забил в последнем матче
24 мая
Трансляция
«Валенсия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Валенсия» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.87
22 мая
«Реал Сосьедад» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Валенсия» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026
14 мая
«Валенсия» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 1.7
13 мая
Трансляция
«Атлетик» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Трансляция
«Валенсия» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Трансляция
«Валенсия» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Валенсия» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 2.1
24 апреля
Трансляция
«Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026
21 апреля
«Мальорка» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 2.5
20 апреля
Трансляция
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
«Эльче» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.77
10 апреля
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