- 27 февраля
- 09:59 Хави пропустит следующий матч «Барселоны» в Примере из-за перебора желтых карточек 1
- 21 февраля
- 00:57 Примера. «Валенсия» проиграла «Хетафе» (0:1) и осталась в зоне вылета 1
- 14 февраля
- 15:32 Фото Бараха – новый главный тренер «Валенсии» 1
- 3 февраля
- 01:01 Примера. «Реал» обыграл «Валенсию» (2:0) и сократил отставание от лидирующей «Барсы» до 5 очков
- 2 февраля
- 22:09 «Реал» – «Валенсия»: стартовые составы на 17-й тур Примеры
- 20:27 Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Валенсия»: 17 тур Примера, 2 февраля 2023
- 20:26 Во сколько смотреть матч «Реал» – «Валенсия»: 17 тур Примера, 2 февраля 2023
- 20:26 Где смотреть матч «Реал» – «Валенсия»: 17 тур Примера, 2 февраля 2023
- 31 января
- 00:54 Стала известна причина увольнения Гаттузо из «Валенсии» 4
- 30 января
- 21:25 «Валенсия» уволила Гаттузо 7
- 27 января
- 00:03 Кубок Испании. «Валенсия» проиграла «Атлетику» (1:3) и вылетела из турнира
- 24 января
- 01:00 Примера. «Валенсия» упустила победу над «Альмерией» (2:2)
- 20 января
- 15:33 Жеребьевка Кубка Испании. «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала и другие пары 5
- 18 января
- 23:00 Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
- 12 января
- 00:51 Суперкубок Испании. «Реал» прошел в финал, обыграв по пенальти «Валенсию»
- 11 января
- 21:26 Фото «Реал» – «Валенсия»: стартовые составы на матч Суперкубка Испании
- 19:22 Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Валенсия»: полуфинал Кубка Испании, 11 января 2023