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    Валенсия - состав

    Город Валенсия
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.valenciacf.es
    Стадион Месталья
    Тренер Рубен Бараха
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    28 Мамардашвили Гиорги Грузия Вра 22 23 0 0 2 0 € 25 млн.
    14 Гайя Хосе Луис Испания Защ 27 18 1 2 3 0 € 40 млн.
    24 Джемерт Эрай Швейцария Защ 25 18 1 0 3 1 € 4 млн.
    20 Фулкье Димитри Франция Гваделупа Защ 29 17 0 1 3 0 € 3 млн.
    2 Корреа Тьерри Португалия Защ 23 17 0 0 3 0 € 14 млн.
    3 Латорре Антонио Испания Защ 25 16 1 0 1 0 € 2.5 млн.
    35 Дьякаби Муктар Франция Защ 26 16 2 0 6 0 € 8 млн.
    5 Паулиста Габриэль Бразилия Защ 32 14 1 0 2 1 € 4 млн.
    15 Озкаджар Дженк Турция Защ 22 7 0 0 1 0 € 1.8 млн.
    32 Васкес Хесус Испания Защ 20 6 0 0 1 0 € 5 млн.
    37 Москера Кристиан Испания Защ 18 3 0 0 0 0 € 1 млн.
    30 Муса Юнус США Англия Пол 20 20 0 2 8 0 € 25 млн.
    7 Алмейда Андре Португалия Пол 22 20 2 2 2 0 € 14 млн.
    6 Гильямон Уго Испания Пол 23 19 1 4 5 0 € 25 млн.
    26 Мориба Илаш Гвинея Испания Пол 20 15 0 1 2 1 € 7 млн.
    17 Гонсалес Нико Испания Пол 21 13 1 0 1 0 € 14 млн.
    16 Лино Самуэль Бразилия Нап 23 23 2 0 3 0 € 16 млн.
    11 Кастильехо Самуэль Испания Нап 28 17 3 0 5 0 € 8 млн.
    19 Дуро Уго Испания Нап 23 17 1 0 3 0 € 7 млн.
    9 Клюйверт Джастин Нидерланды Нап 23 16 3 0 2 0 € 14 млн.
    22 Андре Маркос Бразилия Нап 26 16 1 0 1 1 € 4 млн.
    7 Кавани Эдинсон Уругвай Италия Нап 36 14 5 1 4 0 € 5 млн.
    29 Перес Фран Испания Нап 20 4 0 0 0 0 -
    33 Лопес Диего Испания Нап 20 1 0 0 0 0 -
    1 Эррерин Яго Испания Вра 35 - - - - - -
    13 Хауме Испания Вра 32 - - - - - -
    13 Риверо Кристиан Испания Вра 24 - - - - - -
    Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 5, нападающих: 8
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