Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|28
|Мамардашвили Гиорги
|Вра
|22
|23
|0
|0
|2
|0
|€ 25 млн.
|14
|Гайя Хосе Луис
|Защ
|27
|18
|1
|2
|3
|0
|€ 40 млн.
|24
|Джемерт Эрай
|Защ
|25
|18
|1
|0
|3
|1
|€ 4 млн.
|20
|Фулкье Димитри
|Защ
|29
|17
|0
|1
|3
|0
|€ 3 млн.
|2
|Корреа Тьерри
|Защ
|23
|17
|0
|0
|3
|0
|€ 14 млн.
|3
|Латорре Антонио
|Защ
|25
|16
|1
|0
|1
|0
|€ 2.5 млн.
|35
|Дьякаби Муктар
|Защ
|26
|16
|2
|0
|6
|0
|€ 8 млн.
|5
|Паулиста Габриэль
|Защ
|32
|14
|1
|0
|2
|1
|€ 4 млн.
|15
|Озкаджар Дженк
|Защ
|22
|7
|0
|0
|1
|0
|€ 1.8 млн.
|32
|Васкес Хесус
|Защ
|20
|6
|0
|0
|1
|0
|€ 5 млн.
|37
|Москера Кристиан
|Защ
|18
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 1 млн.
|30
|Муса Юнус
|Пол
|20
|20
|0
|2
|8
|0
|€ 25 млн.
|7
|Алмейда Андре
|Пол
|22
|20
|2
|2
|2
|0
|€ 14 млн.
|6
|Гильямон Уго
|Пол
|23
|19
|1
|4
|5
|0
|€ 25 млн.
|26
|Мориба Илаш
|Пол
|20
|15
|0
|1
|2
|1
|€ 7 млн.
|17
|Гонсалес Нико
|Пол
|21
|13
|1
|0
|1
|0
|€ 14 млн.
|16
|Лино Самуэль
|Нап
|23
|23
|2
|0
|3
|0
|€ 16 млн.
|11
|Кастильехо Самуэль
|Нап
|28
|17
|3
|0
|5
|0
|€ 8 млн.
|19
|Дуро Уго
|Нап
|23
|17
|1
|0
|3
|0
|€ 7 млн.
|9
|Клюйверт Джастин
|Нап
|23
|16
|3
|0
|2
|0
|€ 14 млн.
|22
|Андре Маркос
|Нап
|26
|16
|1
|0
|1
|1
|€ 4 млн.
|7
|Кавани Эдинсон
|Нап
|36
|14
|5
|1
|4
|0
|€ 5 млн.
|29
|Перес Фран
|Нап
|20
|4
|0
|0
|0
|0
|-
|33
|Лопес Диего
|Нап
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|1
|Эррерин Яго
|Вра
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|Хауме
|Вра
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|Риверо Кристиан
|Вра
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 5, нападающих: 8