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Ла Лига 2026/2027
Команды
Валенсия
Состав
€ 149 млн
Валенсия - состав команды
Валенсия
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Месталья
Сайт:
http://www.valenciacf.es
Тренер:
Оскар Санчес
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Димитриевски Столе
Вра
32
€ 2 млн
25
ван Оевелен Кейн
Вра
23
€ 2 млн
13
Риверо Кристиан
Вра
28
€ 0.1 млн
28
Абрил Висент
Вра
21
-
41
Гарсия Пере
Вра
24
-
22
Мартинес Арнау
Защ
23
€ 10 млн
5
Таррега Сесар
Защ
24
€ 9 млн
12
де Хас Юстин
Защ
26
€ 7 млн
3
Копете Хосе
Защ
26
€ 5 млн
14
Гайя Хосе Луис
Защ
31
€ 4 млн
24
Маффео Пабло
Защ
29
€ 3 млн
4
Дьякаби Муктар
Защ
29
€ 1.5 млн
20
Саравия Ренцо
Защ
33
€ 1.4 млн
20
Фулкье Димитри
Защ
33
€ 0.9 млн
36
Кордоба Икер
Защ
20
€ 0.5 млн
41
Marcos Navarro
Защ
-
10
Эллиот Харви
Пол
23
€ 20 млн
18
Пепелу
Пол
28
€ 8 млн
23
Угринич Филип
Пол
27
€ 6 млн
2
Родригес Гидо
Пол
32
€ 4 млн
15
Дьен Алиу
Пол
28
€ 3 млн
39
Сато Рюносукэ
Пол
19
€ 2 млн
9
Дуро Уго
Нап
26
€ 12 млн
6
Садик Умар
Нап
29
€ 4 млн
7
Данжума Арно
Нап
29
€ 3 млн
11
Риоха Луис
Нап
32
€ 1.8 млн
19
Раба Даниэль
Нап
30
€ 1.2 млн
37
Aimar Blázquez
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 5, защитников: 11, полузащитников: 6, нападающих: 6
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