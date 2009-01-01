Турниры:
Испания. Примера (2022/2023)
|23 тур
|25 февраля, суббота
|23:00
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|22 тур
|20 февраля, понедельник
|23:00
|Хетафе
|1:0
|Валенсия
|21 тур
|11 февраля, суббота
|23:00
|Валенсия
|1:2
|Атлетик
|20 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:15
|Жирона
|1:0
|Валенсия
|17 тур
|2 февраля, четверг
|23:00
|Реал
|2:0
|Валенсия
|19 тур
|29 января, воскресенье
|16:00
|Вальядолид
|1:0
|Валенсия
|18 тур
|23 января, понедельник
|23:00
|Валенсия
|2:2
|Альмерия
|16 тур
|6 января, пятница
|23:00
|Валенсия
|0:1
|Кадис
|15 тур
|31 декабря, суббота
|18:15
|Вильярреал
|2:1
|Валенсия
|14 тур
|10 ноября, четверг
|22:00
|Валенсия
|3:0
|Бетис
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:15
|Реал Сосьедад
|1:1
|Валенсия
|12 тур
|29 октября, суббота
|22:00
|Валенсия
|0:1
|Барселона
|11 тур
|22 октября, суббота
|19:30
|Валенсия
|1:2
|Мальорка
|10 тур
|18 октября, вторник
|20:00
|Севилья
|1:1
|Валенсия
|9 тур
|15 октября, суббота
|17:15
|Валенсия
|2:2
|Эльче
|8 тур
|7 октября, пятница
|22:00
|Осасуна
|1:2
|Валенсия
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Эспаньол
|2:2
|Валенсия
|6 тур
|17 сентября, суббота
|19:30
|Валенсия
|3:0
|Сельта
|5 тур
|10 сентября, суббота
|15:00
|Райо Вальекано
|2:1
|Валенсия
|4 тур
|4 сентября, воскресенье
|22:00
|Валенсия
|5:1
|Хетафе
|3 тур
|29 августа, понедельник
|23:00
|Валенсия
|0:1
|Атлетико
|2 тур
|21 августа, воскресенье
|18:30
|Атлетик
|1:0
|Валенсия
|1 тур
|14 августа, воскресенье
|20:30
|Валенсия
|1:0
|Жирона