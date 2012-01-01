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Ла Лига 2026/2027
Команды
Валенсия
Результаты
€ 149 млн
Валенсия - результаты матчей
Валенсия
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Месталья
Сайт:
http://www.valenciacf.es
Тренер:
Оскар Санчес
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Испания. Примера. 2007/2008
11.09 | 22:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
06.09 | 17:15
Валенсия
0 : 5
Барселона
30.08 | 20:30
Депортиво
3 : 1
Валенсия
25.08 | 22:00
Валенсия
0 : 1
Бетис
22.08 | 20:30
Валенсия
0 : 0
Сельта
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