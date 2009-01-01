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    Валенсия - результаты

    Город Валенсия
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.valenciacf.es
    Стадион Месталья
    Тренер Рубен Бараха
    Турниры:
    Испания. Примера (2022/2023)
    23 тур
    		25 февраля, суббота 23:00 Валенсия 1:0 Реал Сосьедад
    22 тур
    		20 февраля, понедельник 23:00 Хетафе 1:0 Валенсия
    21 тур
    		11 февраля, суббота 23:00 Валенсия 1:2 Атлетик
    20 тур
    		5 февраля, воскресенье 18:15 Жирона 1:0 Валенсия
    17 тур
    		2 февраля, четверг 23:00 Реал 2:0 Валенсия
    19 тур
    		29 января, воскресенье 16:00 Вальядолид 1:0 Валенсия
    18 тур
    		23 января, понедельник 23:00 Валенсия 2:2 Альмерия
    16 тур
    		6 января, пятница 23:00 Валенсия 0:1 Кадис
    15 тур
    		31 декабря, суббота 18:15 Вильярреал 2:1 Валенсия
    14 тур
    		10 ноября, четверг 22:00 Валенсия 3:0 Бетис
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:15 Реал Сосьедад 1:1 Валенсия
    12 тур
    		29 октября, суббота 22:00 Валенсия 0:1 Барселона
    11 тур
    		22 октября, суббота 19:30 Валенсия 1:2 Мальорка
    10 тур
    		18 октября, вторник 20:00 Севилья 1:1 Валенсия
    9 тур
    		15 октября, суббота 17:15 Валенсия 2:2 Эльче
    8 тур
    		7 октября, пятница 22:00 Осасуна 1:2 Валенсия
    7 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Эспаньол 2:2 Валенсия
    6 тур
    		17 сентября, суббота 19:30 Валенсия 3:0 Сельта
    5 тур
    		10 сентября, суббота 15:00 Райо Вальекано 2:1 Валенсия
    4 тур
    		4 сентября, воскресенье 22:00 Валенсия 5:1 Хетафе
    3 тур
    		29 августа, понедельник 23:00 Валенсия 0:1 Атлетико
    2 тур
    		21 августа, воскресенье 18:30 Атлетик 1:0 Валенсия
    1 тур
    		14 августа, воскресенье 20:30 Валенсия 1:0 Жирона
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