02.05.2026, суббота, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
3-4-2-1
1
Димитриевски
14
Гайя
5
Таррега
20
Саравия
8
Гуэрра
24
Угринич
18
Пепелу
2
Родригес
19
Рамазани
11
Риоха
6
Садик
3-2-3-2
1
Муссо
20
Молина
24
Ле Норман
2
Лангле
4
Боньяр
3
Диас
4
Мендоса
47
Морсильо
3
Варгас
37
Белаид
23
Алмада
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
19
Рамазани
7
Данжума
7
Данжума
19
Рамазани
20
Саравия
19
Раба
19
Раба
20
Саравия
24
Угринич
9
Дуро
9
Дуро
24
Угринич
11
Риоха
16
Лопес
16
Лопес
11
Риоха
4
Боньяр
15
Пурич
15
Пурич
4
Боньяр
23
Алмада
6
Коке
6
Коке
23
Алмада
4
Мендоса
7
Гризманн
7
Гризманн
4
Мендоса
47
Морсильо
29
29
47
Морсильо
37
Белаид
19
19
37
Белаид
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Lucas Núñez
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Lucas Núñez
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
Точно не сыграют
Статистика матча Валенсия - Атлетико
1
3
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
9
12
Офсайды
4
4
Количество передач
469
425
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
7
11
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.09
2.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетико», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»