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  • «Валенсия» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Валенсия» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 16:05
Валенсия
02.05.2026, суббота, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
74' I. Luque 82' M. Cubo
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
8
Хави Гуэрра
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
18
Пепелу
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Атлетико
1
Хуан Муссо
(К) ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
47
Хави Морсильо
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
37
Райан Белаид
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Lucas Núñez
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
15
Алекса Пурич
ЦЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Коке
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
29
Miguel Cubo
ЦФ
19
Iker Luque
ЦФ
3-4-2-1
1
Димитриевски
14
Гайя
5
Таррега
20
Саравия
8
Гуэрра
24
Угринич
18
Пепелу
2
Родригес
19
Рамазани
11
Риоха
6
Садик
3-2-3-2
1
Муссо
20
Молина
24
Ле Норман
2
Лангле
4
Боньяр
3
Диас
4
Мендоса
47
Морсильо
3
Варгас
37
Белаид
23
Алмада
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
19
Рамазани
7
Данжума
7
Данжума
19
Рамазани
20
Саравия
19
Раба
19
Раба
20
Саравия
24
Угринич
9
Дуро
9
Дуро
24
Угринич
11
Риоха
16
Лопес
16
Лопес
11
Риоха
4
Боньяр
15
Пурич
15
Пурич
4
Боньяр
23
Алмада
6
Коке
6
Коке
23
Алмада
4
Мендоса
7
Гризманн
7
Гризманн
4
Мендоса
47
Морсильо
29
29
47
Морсильо
37
Белаид
19
19
37
Белаид
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Lucas Núñez
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Lucas Núñez
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
Точно не сыграют
Хулен Агирресабала
ВР
Лукас Белтран
ЦФ
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Тьерри Корреа
ПЗ
Атлетико
Точно не сыграют
Хулиан Альварес
ЦФ
Пабло Барриос
ЦП
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Николас Гонсалес
ЛВ
Давид Ганцко
ЦЗ
Маркос Льоренте
ЦП
Джулиано Симеоне
ЛВ
Александр Серлот
ЦФ
Статистика матча Валенсия - Атлетико
1
3
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
9
12
Офсайды
4
4
Количество передач
469
425
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
7
11
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.09
2.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетико», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Атлетико»

«Валенсия» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Валенсия
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