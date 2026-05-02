Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетико», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Атлетико»