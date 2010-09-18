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Команды
Атлетико
Адемола Лукман
€ 40 млн
Адемола Лукман
Атлетико
20 октября 1997 (28)
#11 | Нападающий
Нигерия | Англия
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Публикации
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
18 сентября
10
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
Фото
«Атлетико» купил нигерийского нападающего за 35 миллионов
2 февраля
Стали известны причины изменений в составе сборной Нигерии на матч с Россией
2025.06.03 11:47
3
«Арсенал» рассматривает трех вингеров
2025.05.08 20:46
«Барселона» может купить нападающего «Аталанты»
2025.03.22 15:15
«Ювентус» интересуется тремя игроками «Аталанты»
2025.03.07 22:40
Серия А. «Аталанта» в гостях крупно победила «Эмполи» (5:0), Лукман оформил дубль
2025.02.23 21:53
Лукман ответил Гасперини, назвавшему его «худшим пенальтистом»
2025.02.19 18:18
2
Гасперини – о форварде «Аталанты»: «Один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел»
2025.02.19 14:53
2
Определен лучший игрок Африки-2024
2024.12.16 23:38
Итоговая пятерка претендентов на приз игроку года в Африке
2024.11.18 22:10
Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 20-го по 11-е
2024.10.28 21:09
«Арсенал» готов заплатить более 50 млн евро за Лукмана
2024.08.22 15:20
1
«ПСЖ» готов увеличить зарплату нападающему «Аталанты» в 2,5 раза
2024.08.19 19:10
Автор хет-трика в финале Лиги Европы прокомментировал победу «Аталанты»
2024.05.23 10:00
Лукман из «Аталанты» побил рекорд Лиги Европы
2024.05.23 00:06
2
Лукман из «Аталанты» установил рекорд еврокубков
2024.05.22 22:38
1
Одноклубник Миранчука стал игроком недели в Лиге Европы
2024.05.10 18:14
Фото
«Аталанта» приобрела нигерийского вингера Лукмана. Это может разблокировать уход Миранчука
2022.08.04 21:31
3
Фото
Форвард «Фулхэма» Лукман посвятил гол в ворота «Лестера» Папа Буба Диопу
2020.11.30 21:57
Фото
«Эвертон» объявил о покупке 19-летнего форварда «Чарльтона» за 10 миллионов
2017.01.05 17:53
7
«Эвертон» уверен, что выиграл борьбу за Лукмана
2016.12.01 14:25
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