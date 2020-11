Форвард «Фулхэма» Лукман посвятил гол в ворота «Лестера» Папа Буба Диопу

Нападающий «Фулхэма» Адемола Лукман открыл счет в матче десятого тура АПЛ против «Лестера».

Футболист посвятил забитый мяч умершему накануне экс-полузащитнику лондонской команды Папа Буба Диопу.

Лукман, празднуя гол, достал футболку сборной Сенегала с 19-м номером, под которым играл хавбек.

Ademola Lookman dedicated his goal to Papa Bouba Diop. Touch of class from the Fulham star. pic.twitter.com/ggq19voDTR