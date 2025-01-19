Аморим: «Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим разочарован результатами команды.

Сегодня «МЮ» дома проиграл «Брайтону» – 1:3.

Команда идет на 13-м месте в таблице АПЛ в 10 очках от зоны вылета.

Аморим возглавил «Юнайтед» 11 ноября.

«Из десяти матчей в Премьер-лиге мы выиграли два. Представьте, каково фанатам «МЮ», каково мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего. Просто представьте такое.

Нам нужно пережить этот момент. Я это знаю. Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед», – сказал Аморим.