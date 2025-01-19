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    • Аморим: «Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед»

    Аморим: «Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим разочарован результатами команды.

    • Сегодня «МЮ» дома проиграл «Брайтону» – 1:3.
    • Команда идет на 13-м месте в таблице АПЛ в 10 очках от зоны вылета.
    • Аморим возглавил «Юнайтед» 11 ноября.

    «Из десяти матчей в Премьер-лиге мы выиграли два. Представьте, каково фанатам «МЮ», каково мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего. Просто представьте такое.

    Нам нужно пережить этот момент. Я это знаю. Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед», – сказал Аморим.

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    Источник: The Athletic

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    19.01.2025 22:44
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    Комментарии (4)
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    Mirak92
    1737322399
    Ну хоть не как лысый говорит что он топ)
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    Dos_Santos
    1737349284
    Даже и представлять не нужно. Всё так и есть
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    Oldtrafford83
    1737350051
    В сезоне 89/90 была подобная история, заняли вроде бы 12-13 место и взяли кубок, ну а что было дальше все знают!!! Думаю с сезона 26/27 можно будет на что то претендовать. GGMU
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    zigbert
    1737359362
    Остается только верить и ждать. Создание новой команды не всегда проходит безболезненно.
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