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    • Попов: «После чемпионства со «Спартаком» Каррера начал думать, что он неповторимый»

    Попов: «После чемпионства со «Спартаком» Каррера начал думать, что он неповторимый»

    Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов вспомнил, как в 2016 году назначили Массимо Карреру на пост главного тренера.

    • Итальянец тренировал «Спартак» в 2016-2018 годах.
    • С командой он стал чемпионом.
    • Сейчас Каррера без работы.

    – Вы удивились, что после ухода Аленичева был назначен именно Каррера?

    – Карреру пригласил Аленичев в качестве тренера, отвечающего за оборону. Когда проиграли АЕКу (0:1), Дмитрий ушел, и Массимо остался временно. Первый матч с ним выиграли 1:0 у «Крыльев Советов», затем была ничья. Руководители клуба начали спрашивать у меня, у Глушакова, Димы Комбарова, Боккетти, как нам Каррера. Тогда Массимо постоянно собирал команду и интересовался, как и что мы видим, предлагал вместе что-то придумывать.

    Мы были за него, сказали – да, оставляйте, все неплохо. И так получилось, что начали выигрывать все подряд и в итоге взяли чемпионство. Но в это все внесли свой вклад, кто-то не должен брать чемпионство на себя и приписывать себе большие заслуги. Мы все были вместе. Многие моменты решал именно Глушаков как капитан команды. Могу выделить его, Промеса как движущую силу. Другие помогали, но эти двое были однозначно ярче всех, забивали в тяжелые моменты.

    – Затем много говорилось, что Каррера стал чемпионом на багаже Аленичева. Так и есть?

    – Скажу примерно то же, что говорил и про Абаскаля. Аленичев всю жизнь был звездой как игрок. Для в «Спартаке» не было ничего нового, он всегда был и останется таким – звездой российского футбола. А Каррера пришел, в первый раз в жизни стал главным тренером – и сразу чемпионство. Вот вся эта энергия, все это внимание на нем – и он начал думать, что неповторимый. Но потом Каррера работал в других командах, и у него не получилось ничего.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    Литейный 4 (returned)
    1737457403
    Он хоть работу после спартака нашёл или так и бродит, неприкаянный и никому не нужный физрук? Гыгыгы
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    DOCTOR PENALTY
    1737458354
    Дальше идти вместе не договорились. Жаль. (( "*"*
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    TIMOTHY
    1737460049
    Чего только не лезет в голову после бромантана) вот и итальяшка зазвездил а элитные хряки слили и его)
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    Цугундeр
    1737460477
    Ну , хоть не "особенный" , и то ладно..)
    Ответить
    ...короче
    1737460936
    ...в нужное время, в нужном месте оказаться и повести в правильном направлении - надо ещё и суметь...
    Ответить
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