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Массимо Каррера
Массимо Каррера
Италия
22 апреля 1964 (62)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Каррера высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 12:16
1
Каррера объяснил, почему перестал общаться с российскими СМИ
Вчера, 10:54
3
Песьяков определил, какой тренер сильнее – Каррера или Карпин: «По мне, однозначно»
15 октября
6
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
5 октября
5
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
Каррера посоветовал «Спартаку» именитого тренера
9 июля
4
Экс-тренер «Спартака» готов возглавить ЦСКА
6 июля
9
Карседо повторил достижение Карреры за «Спартак»
19 апреля
1
Рабинер проанализировал глубокий кризис ЦСКА: «Напоминает сезоны Карреры в «Спартаке»
21 марта
1
Колосков высказался о сравнении нового тренера «Спартака» с Каррерой
5 января
2
«Спартаку» предложили вернуть Карреру
2025.12.08 23:28
3
Экс-игрок «Спартака» сказал, когда болельщики забудут Станковича
2025.11.14 20:57
1
Каррера ответил, готов ли он вернуться в «Спартак»
2025.11.12 00:36
3
Стало известно, готов ли Каррера вернуться в «Спартак»
2025.11.04 08:55
4
Карреру назвали «шарлатаном» и «инфоцыганом»
2025.10.09 15:47
13
Каррера объяснил, почему не поедет на прощальный матч Глушакова
2025.10.03 13:06
Каррера отказался от прощального матча Глушакова по двум причинам
2025.10.03 11:41
13
Сборная Казахстана рассматривает трех тренеров, включая чемпиона со «Спартаком»
2025.10.01 19:55
Ливай выделил общее между Станковичем и Каррерой
2025.09.14 17:32
1
Фото
Каррера раскритиковал Станковича: «Это неправильно»
2025.08.13 15:50
7
Каррера готов заменить Станковича в «Спартаке»
2025.08.10 15:16
1
Каррера высказался о перспективах Джикии в Турции
2025.06.27 22:47
Каррера сказал, готов ли он возглавить ЦСКА или «Зенит»
2025.06.22 19:08
2
Каррера высказался о ситуации с Промесом
2025.06.13 12:54
1
Каррера рассказал, как предлагал выпить пива с игроками «Спартака»
2025.06.09 13:31
2
Агент Карреры высказался об интересе из России к тренеру
2025.06.05 08:38
Каррера может вернуться в РПЛ
2025.06.04 15:42
9
Спартаковец Гарсия вспомнил о работе с Каррерой
2025.05.17 13:51
Завершил карьеру игрок, чей гол уволил из «Спартака» Аленичева и привел Карреру
2025.05.14 08:48
1
Каррера ответил, что сделает «Спартак» сильнее
2025.05.09 22:00
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