Каррера объяснил, почему не поедет на прощальный матч Глушакова

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил, что не посетит прощальный матч Дениса Глушакова.

«Глушаков пригласил меня на его прощальный матч. Я поблагодарил Дениса за приглашение, но, к сожалению, из-за своих обязательств не смогу посетить матч. Если бы у меня было свободное время, я прилетел бы на прощальный матч Глушакова», – сказал Каррера.