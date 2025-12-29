Радимов – о возвращении России в международные турниры: «Готовлюсь к худшему»

Владислав Радимов поделился ожиданиями от возможного возвращения российских команд в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Всегда готовлюсь к худшему, меня так учили, лучшее будет вдвойне приятно, хочется, чтобы вернулись.

Глядя на наш футбол, честно, нам предстоит очень много работы, чтобы вернуться на те же позиции, хотя бы там выход из группы.

Нет опыта, мы не можем сравнить, как играем… Нужно будет время, чтобы вернуться на международную арену», – сказал Радимов.