Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Радимов – о возвращении России в международные турниры: «Готовлюсь к худшему»

Вчера, 21:58
3

Владислав Радимов поделился ожиданиями от возможного возвращения российских команд в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Всегда готовлюсь к худшему, меня так учили, лучшее будет вдвойне приятно, хочется, чтобы вернулись.

Глядя на наш футбол, честно, нам предстоит очень много работы, чтобы вернуться на те же позиции, хотя бы там выход из группы.

Нет опыта, мы не можем сравнить, как играем… Нужно будет время, чтобы вернуться на международную арену», – сказал Радимов.

  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Радимов Владислав
Комментарии (3)
Интерес
1767035326
Дональд Фредович ещё не дал "добро", так что можно фантазировать дальше.
Ответить
Таврида
1767036493
Радимов, ты когда похудеешь? Стыдно бывшему спортсмену с такой харей лицом в телевизяре торговать.
Ответить
Mirak92
1767037385
Твои внуки на пенсию пойдут, а ты удобрением станешь, когда нас допустят. Алкоголик
Ответить
Аршавин выбрал лучшего российского футболиста в истории АПЛ
Вчера, 23:57
Карпин назвал любимое новогоднее блюдо
Вчера, 23:47
Аршавину не нравится Кейн: «Ну просто какие его качества?»
Вчера, 22:55
1
Мостовой предложил «Спартаку» тренерский дуэт: «А что такого?»
Вчера, 22:44
1
Писарев прокомментировал мнение, что Карпина прогнули ради рекорда Дзюбы
Вчера, 22:33
Аршавин назвал лучшего нападающего в истории России
Вчера, 22:22
1
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
Вчера, 20:58
1
Аршавин ответил, кто сильнее – он или Канчельскис
Вчера, 20:32
2
Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»
Вчера, 19:58
3
