Мостовой рассказал, как едва не избил болельщиков «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как едва не подрался с болельщиками «Спартака» после своей оскорбительной кричалки в адрес красно-белых.

В мае во время матча легенд «Зенита» Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

Футболист петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

Несмотря на это, по итогам 2025 года газета «Комсомольская правда» признала Мостового «Джентльменом года».

«Смешно было, когда произошeл инцидент с видео, мне в интернете болельщики отправили нереальное количество плохих сообщений.

На следующий день я поехал на «Сапсане» в Москву. Приехал, иду по перрону, там кричали: «***** бомжей, *****». Человек пять стояли, иду в десяти метрах с друзьями. Мы уже были готовы, хорошо, что один друг нас успокоил (смеeтся)» – рассказал Мостовой на ютуб-канале «Зенита».