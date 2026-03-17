Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился воспоминаниями о наиболее запоминающейся вечеринке в период выступлений за «Спартак».

– Когда была самая жeсткая гулянка после матча, о которой будешь рассказывать и через 20 лет?

– Это была командная тусовка. В Варшаве после матча с «Легией», когда «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы.

Там творилась полная жесть. Чтобы ты понимал, Жиго там танцевал на шесте… Всe, больше ничего не расскажу, ха-ха.