  Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»

Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»

Сегодня, 19:42
11

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился воспоминаниями о наиболее запоминающейся вечеринке в период выступлений за «Спартак».

– Когда была самая жeсткая гулянка после матча, о которой будешь рассказывать и через 20 лет?

– Это была командная тусовка. В Варшаве после матча с «Легией», когда «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы.

Там творилась полная жесть. Чтобы ты понимал, Жиго там танцевал на шесте… Всe, больше ничего не расскажу, ха-ха.

  • Речь идет о еврокубковом сезоне-2021/22.
  • «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы с английским «Лестером», итальянским «Наполи» и польской «Легией».
  • Красно-белые вышли в плей-офф на немецкий «РБ Лейпциг».
  • Матчи не состоялись из-за отстранения российских команд в феврале 2022 года.

Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком» 2
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
Григорян шокировал сравнением Мелкадзе с аргентинским топ-форвардом 1
Россия. Премьер-лига Лига Европы Лацио Ахмат Спартак Мелкадзе Георгий Жиго Самуэль
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1773766133
Это прям для лазурных статья - ждем на "огонек"! Гыгыгы.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1773766507
Погуляли меньшИнства! Потекло из свинарни. Гыгыгы
Ответить
Plyash
1773766958
Спартак хорош был тогда , выносил всех , Селихов тогда блистал просто , пеналь на последней минуте отбил . Погуляли заслуженно , это правда , но по делу .
Ответить
Avitaminoz
1773767263
Стал забивать, стал вью давать обличительные. Скоро видос сольёт "нечаянно" из спальни.
Ответить
Прокс
1773768482
Пиголосы Москва-швейные,наверное всю ночь юбиляра жучили!!!
Ответить
СильныйМозг
1773768914
Тут и так все всё поняли, Мелкадзе преувеличил размеры своего уя, всем понятно на чём он и другие его вертели.
Ответить
anatolich72
1773769293
Вроде с Кавказа, а трепло.
Ответить
Бумбраш
1773770012
Врёт,на шесте княгиню вертели
Ответить
Бумбраш
1773771225
Что там было, неизвестно,и слова мелкадзе,можно под сомнения поставить,а вот видос как зюпа с асмункой шпилятся видела вся страна.и это ещё не самое срамное видео зинарей
Ответить
VVM1964
1773771936
Это он просто в Зенивской раздевалке не был !)))...
Ответить
Главные новости
Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов
22:10
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
86
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
8
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
6
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
5
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
5
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
7
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
Все новости
Все новости
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
5
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
7
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
47
Все новости
