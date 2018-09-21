Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Лацио
Самуэль Жиго
€ 1,20 млн
Самуэль Жиго
Лацио
12 октября 1993 (32)
#2 | Защитник
187 см
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
21 сентября
18
Экс-спартаковец Жиго готов бесплатно вернуться в Россию
14 сентября
1
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Экс-защитник «Спартака» Жиго отреагировал на победу клуба в Кубке
27 мая
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
17 марта
13
Символическая сборная «Спартака» за последние 25 лет
2025.12.27 09:05
4
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
2025.12.18 16:52
4
Реакция Жиго на смерть Симоняна
2025.11.25 21:47
Жиго готов вернуться в «Спартак»: «С радостью»
2025.08.28 15:40
13
Жиго готов к возвращению в «Спартак»: «Привязан к очень крутым фанатам»
2025.03.06 17:16
15
Агент Жиго назвал единственный клуб РПЛ, в который может перейти защитник
2025.01.12 20:39
4
Фото
Экс-спартаковец Жиго травмировал игрока «Комо»
2025.01.10 23:31
3
Агент Жиго высказался о возможном возвращении защитника в Россию
2025.01.07 09:34
Кубок Италии. Ассист Жиго и хет-трик Нослина принесли «Лацио» победу над «Наполи» (3:1)
2024.12.06 00:51
Агент Жиго ответил, может ли француз вернуться в РПЛ зимой
2024.11.05 00:48
3
Фото
Экс-спартаковец Жиго перешел в итальянский клуб
2024.08.31 00:24
1
Жиго выбрал новую команду
2024.08.30 00:51
2
Жиго получил два предложения
2024.08.29 23:11
Агент заявил о готовности Жиго вести переговоры со «Спартаком»
2024.08.28 13:30
6
Агент Жиго высказался о возможном возвращении француза в РПЛ
2024.08.24 13:59
2
Агент объяснил, почему Жиго хочет вернуться в «Спартак»
2024.08.20 15:31
1
Жиго хочет вернуться в «Спартак»
2024.08.20 00:12
13
Мостовой высказался о возможном возвращении Жиго в «Спартак»
2024.08.06 00:24
2
Агент Жиго заявил о готовности вести переговоры со «Спартаком»
2024.08.05 16:08
11
Агент Жиго прокомментировал возможность возвращения игрока в «Спартак»
2024.07.18 09:05
6
Экс-игрок «Спартака» Жиго близок к уходу из «Марселя» – известен его новый клуб
2024.06.24 18:35
6
Стали известны шансы на возможное возвращение Жиго в «Спартак» этим летом
2024.04.07 20:35
3
Агент Жиго оценил вероятность возвращения француза в «Спартак»
2024.04.07 14:48
1
Реакция агента Жиго на возможный трансфер игрока в «Локомотив»
2024.01.14 19:58
1
Экс-спартаковцу Жиго предложили перейти в «Локомотив»
2024.01.14 17:39
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Фото
Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+