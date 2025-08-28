Жиго готов вернуться в «Спартак»: «С радостью»

Мохамед Беншенафи, агент центрального защитника «Лацио» Самуэля Жиго, заявил о готовности игрока к возвращению в РПЛ.

«Жиго с радостью готов принять предложение от «Спартака», но нам никто не звонил.

Возможна ли аренда или прямой трансфер? Всe можем обсудить.

Если поступит предложение от другого клуба из России, Самуэль может рассмотреть его и сделать свой выбор», – сообщил агент.