Павлюченко посоветовал «Спартаку» укрепить состав

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко раскритиковал результаты красно-белых в первой половине сезона-2025/26.

Он считает, что команде нужно укрепить состав.

– Как оцените результаты «Спартака» по итогам этого года?

– Плохо! Для меня – плохо. «Спартак» – это клуб, который много лет ставит задачи бороться за чемпионство. Но сегодня они за чемпионство не борются. Хотя ещe игр много, сейчас зимняя пауза. Какие-то трансферы, наверное, будут. Может быть, команда и преобразится.

Я бы не сказал, что «Спартак» прям провально сыграл. Но умудряются, ставя задачи стать чемпионом, обыгрывать «Локомотив», а потом в большинстве проигрывать «Балтике». Я бы считал провальной первую часть сезона для «Спартака». Но ничего не потеряно. Всe будет зависеть от того, как они пройдут сборы. На мой взгляд, надо укрепляться.