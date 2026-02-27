Мостовой – о Карседо в «Спартаке»: «Выиграет три игры – будут на руках носить»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо.

«Когда Карседо только появился, я говорил, что это нормальная кандидатура. В «Спартаке» уже кого только не перепробовали! Даже людей, которые в футбол никогда не играли, назначали главными тренерами. Уже до мистики доходит. Хотя в нашем футболе предостаточно людей, которые футбол смотрели по телевизору, а потом вдруг стали тренерами.

Карседо даже был в «Спартаке», много лет был помощником у [Унаи] Эмери. Выиграет «Спартак» три игры подряд – будут на руках носить. Проиграют – будет как с [Деяном] Станковичем и другими», – сказал Мостовой.