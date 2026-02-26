Мусаев – о новичке «Краснодара»: «Он может закрыть три позиции»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о новом форварде команды Хуане Боселли.

11 февраля уругвайца выкупили у «Пари НН» за 60+30 миллионов рублей.

С новичком подписали контракт до лета 2028 года.

В этом сезоне 26-летний Боселли забил 10 голов в 20 матчах.

«Боселли может закрыть три позиции. Это правый нападающий, «десятка» и центральный нападающий.

Наверное, мы больше рассматриваем его сейчас на фланге атаки, но понимаем, что возможен выход на любую из этих трех позиций», – заявил Мусаев.