Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года

Мурад Мусаев, главный тренер «Краснодара», сообщил, что полузащитник Никита Кривцов не сыграет за команду до конца календарного года.

Кривцов получил повреждение 19 августа в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо» (1:0).

Тогда клуб объявил, что футболист пропустит несколько месяцев.

В нынешнем сезоне Кривцов провeл за «Краснодар» шесть матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

«В этом году он не сыграет», – заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».