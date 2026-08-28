Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера

Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин оценил работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«Краснодар» – очень опытная команда. На сегодняшний момент команда знает, чего она хочет. Играют очень дисциплинированно. «Краснодар» сбалансирован. Ушeл Сперцян – есть замена. Получил травму Кривцов – думаю, найдут замену. Есть опытные игроки, есть игроки, которые могут играть на любой позиции. Думаю, эта команда – одна из самых стабильных в РПЛ и сильно подготовлена тактически.

Сейчас вернeтся в строй Кордоба – это будет улучшением качества. Моментов «Краснодар» создаeт много, но без Кордобы не так эффективны. Работа Мусаева становится всe лучше и лучше. У него тоже большие проблемы с травмами, но он находит варианты, а команда набирает очки», – сказал Сeмин.