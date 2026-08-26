Черданцев отметил заслуги Мусаева в успехах «Краснодара»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о выступлениях «Краснодара» на старте сезона в РПЛ.

– Удивляет, что «Краснодар» прошел пять туров без потерь?

– Нет. Пора привыкнуть, что Мусаев – топовый российский тренер. «Краснодар» научился показывать зубы, драться на поле в прямом и переносном смысле слова, выгрызать очки. Это чемпионский дух, который появился у команды после победы в РПЛ. То, что краснодарцы выгрызают очки в таких сложных матчах, как с махачкалинским «Динамо», – это заслуга тренерского штаба и лично Мусаева, воспитавшего в команде эти качества.

«Краснодар» прекрасно понимает, что нужно делать на поле, кто какие задачи решает. Поэтому он остается топ‑командой чемпионата России, которая способна решать серьезные задачи, несмотря на проблемы.