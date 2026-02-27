Дегтярев поздравил Семака с 50-летием – в сентябре он говорил, что не знает тренера

Министр спорта Михаил Дегтярев поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с юбилеем.

В сентябре 2025 года Дегтярев сказал, что не знает, кто такой Семак.

«От всего спортивного сообщества поздравляю вас с юбилеем! В профессиональном спорте вы редкий пример специалиста, который состоялся на самом высоком уровне и как результативный игрок, и как успешный тренер.

Вы стали многократным чемпионом России и в том и в другом качестве, по праву вписали себя в историю футбола. Несмотря на то что вы успешно выступали в разных клубах, включая зарубежные, именно «Зенит» стал командой, в которой прошла большая часть вашей карьеры.

С 2018 года под вашим руководством клуб шесть раз подряд становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка и четырежды Суперкубка страны. Желаю Вам, Сергей Богданович, веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту – это то, что нас объединяет», – говорится в поздравлении Дегтярева.