  • Дегтярев поздравил Семака с 50-летием – в сентябре он говорил, что не знает тренера

Дегтярев поздравил Семака с 50-летием – в сентябре он говорил, что не знает тренера

Сегодня, 09:33
2

Министр спорта Михаил Дегтярев поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с юбилеем.

В сентябре 2025 года Дегтярев сказал, что не знает, кто такой Семак.

«От всего спортивного сообщества поздравляю вас с юбилеем! В профессиональном спорте вы редкий пример специалиста, который состоялся на самом высоком уровне и как результативный игрок, и как успешный тренер.

Вы стали многократным чемпионом России и в том и в другом качестве, по праву вписали себя в историю футбола. Несмотря на то что вы успешно выступали в разных клубах, включая зарубежные, именно «Зенит» стал командой, в которой прошла большая часть вашей карьеры.

С 2018 года под вашим руководством клуб шесть раз подряд становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка и четырежды Суперкубка страны. Желаю Вам, Сергей Богданович, веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту – это то, что нас объединяет», – говорится в поздравлении Дегтярева.

  • Семаку сегодня исполнилось 50 лет.
  • Сегодня «Зенит» сыграет с «Балтикой» в 19-м туре РПЛ.

Источник: «Коммерсантъ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Дегтярев Михаил
Good_win_ФКСМ
1772175479
дедушка Алеша навтыкал Дегтярю, и пояснил, что это его холоп, как и сам Мишутка, вот один и поздравил спешно второго, ибо барин рассерчал))) одно ведь дело делают - зинку административно тянут к бумажному чемпионству в сериале про псевдо-юбилей))) p.s. бо.мже-го.мики (местная заднеприводная шваль - вас поименно все знают), ну не старайтесь вы со своими глупыми и пафосными ответами - не читаю все одно вашу ересь))) время только тратите, которое могли бы потратить на школу... ну или на взаимные любовные ласки )
Ответить
Garrincha58
1772178434
Будет смешно, если команда ему преподнесёт сюрприз ввиде похого результата в игре с балтийцами
Ответить
