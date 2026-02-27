«Парадоксальная ситуация»: экс-вратарь сборной России продавал вещи из личной коллекции на «Авито»

Бывший голкипер «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью ютуб-каналу «Между нами» поделился новыми подробностями бракоразводного процесса.

– Ты, как человек, который зарабатывал миллионы, был вынужден продавать личные вещи, свою вратарскую экипировку, на «Авито». Это действительно так?

– Да, я продал несколько вещей. В определенный момент начались суды… Из-за финансовой необходимости, потому что юристы стоят очень дорого. Мне пришлось доказывать, что в этой ситуации прав я.

Ситуация, конечно, парадоксальная: мало того что тебя раздели, так это еще нужно доказывать в суде. Полтора года я не мог это принять.

Разные ситуации бывают, Я не стыжусь – эти реликвии я заработал сам, они все равно пылились, а тут в моменте они мне помогли решить ситуацию.

– А была какая-то вещь, которую было больнее всего отдавать?

– Скажем так, с этой ситуацией и с возрастом я понял, что ценить нужно не материальное, а человеческое и душевное.

Понятно, что каждая футболка по-своему дорога, но главное – то, что я приобрел.