«Парадоксальная ситуация»: экс-вратарь сборной России продавал вещи из личной коллекции на «Авито»

Бывший голкипер «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью ютуб-каналу «Между нами» поделился новыми подробностями бракоразводного процесса.
– Ты, как человек, который зарабатывал миллионы, был вынужден продавать личные вещи, свою вратарскую экипировку, на «Авито». Это действительно так?
– Да, я продал несколько вещей. В определенный момент начались суды… Из-за финансовой необходимости, потому что юристы стоят очень дорого. Мне пришлось доказывать, что в этой ситуации прав я.
Ситуация, конечно, парадоксальная: мало того что тебя раздели, так это еще нужно доказывать в суде. Полтора года я не мог это принять.
Разные ситуации бывают, Я не стыжусь – эти реликвии я заработал сам, они все равно пылились, а тут в моменте они мне помогли решить ситуацию.
– А была какая-то вещь, которую было больнее всего отдавать?
– Скажем так, с этой ситуацией и с возрастом я понял, что ценить нужно не материальное, а человеческое и душевное.
Понятно, что каждая футболка по-своему дорога, но главное – то, что я приобрел.
- Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год. После развода он заявил, что бывшая жена Елена забрала всю сумму от проданной квартиры в Москве за 121 миллион рублей, также она претендует на 50% от квартиры в Майами, оформленной на них обоих.
- В марте Преображенский районный суд Москвы обязал Елену выплатить экс-супругу 59 миллионов рублей по делу о разделе имущества. 16 октября суд возбудил исполнительное производство в отношении бывшей супруги экс‑вратаря.