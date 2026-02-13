Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нигматуллин рассказал об отказе детей от общения с ним

Вчера, 16:34
3

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что дети не поддерживают с ним контакт.

– Вопрос про детей. Общаешься ли ты сейчас с ними? Потому что насколько я знаю с этим тоже связана история, что дети встали на сторону мамы и поддерживают ее?

– Старший сын попросил больше никогда в жизни не упоминать его в своих рассуждениях, в своих интервью, в постах, и вообще вычеркнуть его из моей жизни. Вычеркнуть, конечно, я не могу. Но говорить... Если ему так комфортнее, пусть так и будет. Мне нечего сказать.

– А младший?

– С младшим не было контактов уже три года.

– Как ты считаешь, что могло произойти, чтобы они отказались от общения с родным отцом? Да, мама с папой делят имущество при разводе, но таких историй очень много. Чтобы дети прекращали общение должна быть какая-то веская причина?

– Во-первых, они встали на сторону матери, особенно младший. Во-вторых, большое влияние на это решение оказала вторая половина, всячески меня очернив.

Обидно, что люди, которые знают меня, нашу семью и мое отношение к детям – фактически, я их всю жизнь в попки целовал, ни в чем не отказывал, давал лучшее образование, лучшие путешествия, все старался делать, чтобы у моих детей было самое лучшее.

И даже футбольную школу для старшего открыл, чтобы он достиг в жизни... И когда он захотел жить в Америке, получить лучшее образование в Нью-Йорке – именно я рассылал 200 университетам его резюме и договаривался сначала о контракте, чтобы он поехал в «Атланту Юнайтед». Люди, которые меня знают, они знают сколько труда я в это вложил, и как действительно мне больно это все осознавать.

– Дети находятся за границей?

– Да, в Майами они живут.

– Не было мысли полететь и попытаться встретиться, и хотя бы с детьми наладить контакт?

– На данный момент, наверное, нет. Мне объявлена очень серьезная война, в какой-то степени. Этот шаг ничего не даст.

Мой ровесник Дэвид Бекхэм, недавно у него тоже произошел семейный конфликт, я в этой ситуации понял, что я не один, когда дети, которым ты даешь всяческую любовь, даешь в жизни все, так поступают, странно.

Он очень разумно прокомментировал это. Дети на то и дети, им свойственны ошибки. Поэтому я склонен рассуждать, что они свою ошибку когда-нибудь поймут, а я пока подожду.

  • Игровая карьера Нигматуллина продолжалась с 1992 по 2009 годы.
  • В чемпионате России он играл за «КАМАЗ», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Терек».

Еще по теме:
Ярчайшие фото Нигматуллина и его 23-летней жены у водопада на Бали 3
Приставы арестовали имущество экс-жены Нигматуллина на 63 миллиона рублей 2
Нигматуллин прокомментировал 28-летнюю разницу в возрасте с женой 3
Источник: ютуб-канал «Алёна, Блин!»
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1770992367
Грустно это. Зачем человеку давить на больную тему...
Ответить
FWSPM
1770993760
что посеешь то и пожнешь. много любви так же плохо как и мало. ну и конечно мало какой ребонок поймет почему его папа решил женится на его ровестнице
Ответить
Нейтральный болельщик
1771001578
Жизнь все расставит на свои места, а время надеюсь залечит раны
Ответить
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
4
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Все новости
Все новости
Отец «русского Холанда» прояснил его будущее
00:22
В «Динамо» разочарованы Миранчуком
00:14
1
Слуцкий назвал лучшего комментатора России
00:02
«Волк в овечьей шкуре»: «Спартак» призвали избавиться от Реброва
Вчера, 23:42
3
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Реакция Черданцева на олимпийский прокат фигуриста Гуменника
Вчера, 23:24
2
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
«Рубин» перехватывает у «Локо» нападающего «Крыльев Советов»
Вчера, 22:28
ЦСКА улучшит предложение по форварду «Баии» до 14 миллионов
Вчера, 22:22
9
Определен самый популярный автомобиль среди игроков «Зенита»
Вчера, 22:10
5
Знаменитый европейский агент отказался от Тюкавина: «Статус изгоя дает отрицательный фактор»
Вчера, 21:37
3
Реакция Генича на нового тренера «Динамо»
Вчера, 21:11
1
Фанаты «Зенита» определили главного соперника в чемпионской гонке
Вчера, 21:03
6
ЦСКА предложил 11 миллионов за уругвайского форварда
Вчера, 20:47
3
Экс-судья РПЛ Мешков нашел новую работу
Вчера, 20:32
5
Степашин рассказал, как он спас Бабаева от трансфера в «Спартак»
Вчера, 20:15
15
«Газпром» принял серьезное решение по Миллеру
Вчера, 20:02
21
Осинькин пожаловался на комплектование «Сочи»
Вчера, 19:31
2
Фото«Зенит» получил престижную награду из рук Боярского
Вчера, 19:11
12
ФотоРоссиянин попал в символическую сборную из игроков, выступавших только за один клуб
Вчера, 18:34
2
Тюкавин сказал, готов ли биться за тренеров «Динамо»
Вчера, 18:32
Березовский назвал двух лучших вратарей РПЛ
Вчера, 18:28
ФотоАутсайдер Первой лиги пополнился игроком «Спартака»
Вчера, 18:10
2
Черчесов рассказал, как получить «настоящего» Дзюбу
Вчера, 17:59
4
Хавбек «Ростова» не включил «Спартак» в число топ-клубов
Вчера, 17:52
36
Экс-психолог академии «Зенита»: «Была дважды в академии «Спартака» – ничего не почерпнула»
Вчера, 17:44
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 