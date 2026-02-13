Нигматуллин рассказал об отказе детей от общения с ним

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что дети не поддерживают с ним контакт.

– Вопрос про детей. Общаешься ли ты сейчас с ними? Потому что насколько я знаю с этим тоже связана история, что дети встали на сторону мамы и поддерживают ее?

– Старший сын попросил больше никогда в жизни не упоминать его в своих рассуждениях, в своих интервью, в постах, и вообще вычеркнуть его из моей жизни. Вычеркнуть, конечно, я не могу. Но говорить... Если ему так комфортнее, пусть так и будет. Мне нечего сказать.

– А младший?

– С младшим не было контактов уже три года.

– Как ты считаешь, что могло произойти, чтобы они отказались от общения с родным отцом? Да, мама с папой делят имущество при разводе, но таких историй очень много. Чтобы дети прекращали общение должна быть какая-то веская причина?

– Во-первых, они встали на сторону матери, особенно младший. Во-вторых, большое влияние на это решение оказала вторая половина, всячески меня очернив.

Обидно, что люди, которые знают меня, нашу семью и мое отношение к детям – фактически, я их всю жизнь в попки целовал, ни в чем не отказывал, давал лучшее образование, лучшие путешествия, все старался делать, чтобы у моих детей было самое лучшее.

И даже футбольную школу для старшего открыл, чтобы он достиг в жизни... И когда он захотел жить в Америке, получить лучшее образование в Нью-Йорке – именно я рассылал 200 университетам его резюме и договаривался сначала о контракте, чтобы он поехал в «Атланту Юнайтед». Люди, которые меня знают, они знают сколько труда я в это вложил, и как действительно мне больно это все осознавать.

– Дети находятся за границей?

– Да, в Майами они живут.

– Не было мысли полететь и попытаться встретиться, и хотя бы с детьми наладить контакт?

– На данный момент, наверное, нет. Мне объявлена очень серьезная война, в какой-то степени. Этот шаг ничего не даст.

Мой ровесник Дэвид Бекхэм, недавно у него тоже произошел семейный конфликт, я в этой ситуации понял, что я не один, когда дети, которым ты даешь всяческую любовь, даешь в жизни все, так поступают, странно.

Он очень разумно прокомментировал это. Дети на то и дети, им свойственны ошибки. Поэтому я склонен рассуждать, что они свою ошибку когда-нибудь поймут, а я пока подожду.