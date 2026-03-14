«Крылья Советов» выработали позицию по спартаковцу Чернову

«Крылья Советов» заинтересовались продлением сотрудничества с Никитой Черновым.
Владимир Кузьмичев, агент защитника Никиты Чернова, рассказал об интересе самарского клуба к футболисту. По словам представителя игрока, в ближайшее время стороны планируют встретиться и обсудить возможные условия.
«По другим клубам комментировать не буду. Что касается «Крыльев», они проявили интерес к тому, чтобы продолжить сотрудничество. Думаю, в ближайшее время встретимся и переговорим о том, что они предложат», – сказал Кузьмичев.
- 30-летний Чернов летом может стать свободным агентом, потому что у него заканчивается контракт со «Спартаком», а также истекает срок аренды в «Крыльях Советов».
- Никита в Самаре с лета.
- В «Спартак» Чернов перешел в 2022 году.
Источник: «РБ Спорт»