«Крылья Советов» выработали позицию по спартаковцу Чернову

«Крылья Советов» заинтересовались продлением сотрудничества с Никитой Черновым.

Владимир Кузьмичев, агент защитника Никиты Чернова, рассказал об интересе самарского клуба к футболисту. По словам представителя игрока, в ближайшее время стороны планируют встретиться и обсудить возможные условия.

«По другим клубам комментировать не буду. Что касается «Крыльев», они проявили интерес к тому, чтобы продолжить сотрудничество. Думаю, в ближайшее время встретимся и переговорим о том, что они предложат», – сказал Кузьмичев.