Российский защитник «Спартака» может уехать в Турцию

У принадлежащего «Спартаку» защитника Никиты Чернова, выступающего в аренде за «Крылья Советов», есть вариант в Турции. Об этом сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев.

«Мы в диалоге, есть несколько вариантов продолжения карьеры. Думаю, до конца чемпионата сможем что-то сказать. Есть вариант из РПЛ и чемпионата Турции», – сказал Кузьмичев.