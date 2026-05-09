Российский защитник «Спартака» может уехать в Турцию

У принадлежащего «Спартаку» защитника Никиты Чернова, выступающего в аренде за «Крылья Советов», есть вариант в Турции. Об этом сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев.
«Мы в диалоге, есть несколько вариантов продолжения карьеры. Думаю, до конца чемпионата сможем что-то сказать. Есть вариант из РПЛ и чемпионата Турции», – сказал Кузьмичев.
- 30-летний Чернов в этом сезоне провел 21 матч за «Крылья Советов», забил 2 гола.
- В 2022 году «Спартак» приобрел игрока у самарского клуба.
- Летом Чернов будет свободным агентом.
Источник: «Спорт-Экспресс»