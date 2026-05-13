Павлюченко назвал худшего легионера в истории «Спартака»: «Он воровал мои носки»

13 мая, 17:57
45

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал о худшем иностранном футболисте в истории клуба.

Он назвал нигерийского форварда Эссиена Фло.

– Худший легионер в истории «Спартака»?

– Да их столько было, что я уже фамилии позабывал. Худший…

– Огунсанья, Фло…Кто там еще?

– А, Фло я помню! Он у меня еще воровал носки тренировочные, я у него забирал. Говорю ему: «Они подписанные». Моей фамилией подписаны носки тренировочные.

Я смотрю – он выходит. Я говорю: «Чего ты их надел?» Он такой: «Ну, я свои не нашел, твои надел». Я говорю: «А я в чем буду тренироваться?» А он такой: «Не знаю ничего». Вот он [худший]!

  • Фло выступал за «Спартак» с 2001 по 2003 год.
  • Его статистика в составе красно-белых: 18 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

Источник: «100% Мяса»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1778685253
...нашёл, из-за чего переживать и шум поднимать, из-за подписанных носков... В питерской раздевалке трусы друг у друга воровали, и ничего, молчат...
Ответить
Desma
1778685341
«Ну, я свои не нашел, твои надел». Ничего удивительного. Подобное поведение у черножопых в порядке вещей.
Ответить
alefreddy
1778687408
на память о полу звезде хотел взять
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778689690
Потекло из свинарни. Гыгыгы
Ответить
R_a_i_n
1778690066
Прям как цыгане и тапки!
Ответить
zigbert
1778691367
Что то не припомню такого. Нормальный человек так не сделает. Но это так частности, Павлюченко надо было рассказать о его футбольных качествах и это главное.
Ответить
Romeo 123
1778693079
Он ещё с заболотным не играл
Ответить
Прокс
1778700942
Раинка бл.ядинка есть то тот этот Фло,стыдно Проф..бл.ядь!!!
Ответить
