Павлюченко назвал худшего легионера в истории «Спартака»: «Он воровал мои носки»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал о худшем иностранном футболисте в истории клуба.
Он назвал нигерийского форварда Эссиена Фло.
– Худший легионер в истории «Спартака»?
– Да их столько было, что я уже фамилии позабывал. Худший…
– Огунсанья, Фло…Кто там еще?
– А, Фло я помню! Он у меня еще воровал носки тренировочные, я у него забирал. Говорю ему: «Они подписанные». Моей фамилией подписаны носки тренировочные.
Я смотрю – он выходит. Я говорю: «Чего ты их надел?» Он такой: «Ну, я свои не нашел, твои надел». Я говорю: «А я в чем буду тренироваться?» А он такой: «Не знаю ничего». Вот он [худший]!
- Фло выступал за «Спартак» с 2001 по 2003 год.
- Его статистика в составе красно-белых: 18 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
Источник: «100% Мяса»