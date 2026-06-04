«Динамо» объявило о сделке на 3+ миллиарда рублей

Московское «Динамо» подтвердило сотрудничество с букмекерской компанией «Бетсити».

Это новый беттинг-партнер вместо BetBoom, контракт с которым истек по окончании сезона-2025/26.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стороны заключили трехлетнее соглашение.

Сообщалось, что сумма сделки превысит 3 миллиарда рублей.

«Компания «Бетсити» получит самый премиальный пакет рекламного инвентаря, включая размещение своего логотипа на футболке на лучшем месте, на груди.

Наш партнер получит самый большой инвентарь на стадионе, самое большое количество позиций на наших цифровых ресурсах и приоритет на нейминг и рекламу в наших лучших проектах.

У компании «Бетсити» есть история, есть конкурентные преимущества и есть амбиции выйти на лидирующие позиции, что соответствует и амбициям «Динамо».

Надеемся, что достичь наших целей вместе нам будет проще», – заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.