Стало известно, почему Помазун не вышел на серию пенальти против «Зенита»

Тренерский штаб «Спартака» планировал выпустить вратаря Илью Помазуна на суперкубковую серию пенальти против «Зенита».
«Хуан Карлос Карседо держал в уме выход Помазуна на замену под серию пенальти. Но карты спутала травма Маркиньоса – его пришлось менять на 83-й минуте, замен не осталось», – написал блогер Михаил Борзыкин в своем телеграм-канале.
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Бомбардир»