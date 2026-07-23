Стало известно, почему Помазун не вышел на серию пенальти против «Зенита»

Тренерский штаб «Спартака» планировал выпустить вратаря Илью Помазуна на суперкубковую серию пенальти против «Зенита».

«Хуан Карлос Карседо держал в уме выход Помазуна на замену под серию пенальти. Но карты спутала травма Маркиньоса – его пришлось менять на 83-й минуте, замен не осталось», – написал блогер Михаил Борзыкин в своем телеграм-канале.