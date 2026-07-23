Новая информация о переговорах ЦСКА и АЕКа по Баринову

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, поставил точку в возможном переходе игрока в АЕК.

– Какое‑то время назад сообщалось, что АЕК и Марко Николич хотели этим летом подписать Баринова.

– Знаю, что клубы общались между собой, но не смогли договориться о сумме трансфера. Соответственно, на этом всe. Но переговоры между ЦСКА и АЕКом были.