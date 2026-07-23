Новая информация о переговорах ЦСКА и АЕКа по Баринову

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, поставил точку в возможном переходе игрока в АЕК.
– Какое‑то время назад сообщалось, что АЕК и Марко Николич хотели этим летом подписать Баринова.
– Знаю, что клубы общались между собой, но не смогли договориться о сумме трансфера. Соответственно, на этом всe. Но переговоры между ЦСКА и АЕКом были.
- Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе этого года.
- Сумма трансфере составила 2 миллиона евро.
- 29-летний игрок подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29.
Источник: «Матч ТВ»