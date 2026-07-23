Самый дорогой защитник мира сфотографировался с российской звездой

Российская ведущая, блогер Полина Лысенко опубликовала общее фото с защитником сборной Испании Пау Кубарси.

«Этот братик способен найти атакующего игрока одним пасом от своей линии защиты. И он даже не полузащитник.

Мальчик из маленького испанского городка, из семьи столяров – теперь самый дорогой защитник мира в свои 19 лет. Он, кстати, создал больше всего моментов на ЧМ среди всех центральных защитников (8).

Как думаете, будет в топ-30 на «Золотой мяч»?» – написала Лысенко.

Кубарси – воспитанник «Барселоны».

Пау помог Испании выиграть чемпионат мира-2026.

Всего у Кубарси 20 матчей за сборную.

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