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    Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

    Важное изменение в медиажизни «Динамо». Из клуба ушли пресс-атташе и ведущая клубных медиа Полина Лысенко. Она написала:

    «Это были счастливые почти четыре года, но пришло время идти дальше. Да, сложно об этом говорить, но я ухожу из «Динамо». Нет смысла расписывать, как сильно я люблю нашу команду, наших ребят, которые стали для меня второй семьей, и все, что связано с моим дорогим клубом – вы все и так знаете, это любовь навсегда. Но сейчас «Динамо» выбрало новый курс и наше сотрудничество пришло к завершению – пора немного отдохнуть от сумасшедшего ритма команды, двигаться дальше и открывать для себя новые направления».

    Еще несколько фактов о Лысенко:

    • Полина с 12 лет поет в церковном хоре.
    • Крутит волчок в «Что? Где? Когда?».
    • Сдала на 100 баллов ЕГЭ по литературе.

    Фото: соцсети Полины Лысенко

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2023 20:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 5 апреля, 23:21

      Девочька ,ты чудо... Как я понимаю для футбол - это сесть не клык любви...
      Если у тебя не одна извилина,то ты,смазливая,нас поняла ....
      Пусть все Динамо хором тебя полюбит....ура)))

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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch 5 апреля, 23:07

      Крутит волчок и бьет в гонг в «Что? Где? Когда?». ...ясно...а тот, кто там моет туалет ваще- гений

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      Рейтинг: +17747

      Barmaleushka 5 апреля, 21:13

      А где фотосессия без лифона ?

      0
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      Рейтинг: +2557

      serglider 5 апреля, 20:48

      Ее папика "ушли" из Динамо, за ним потянулась и его приживалка))) Неее... не так?

      0
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      Рейтинг: +1484

      elessar arnor 5 апреля, 20:34

      красавица

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      Рейтинг: +61

      Bez Imeni 5 апреля, 20:33

      где то я её видел....

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