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  • Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

5 апреля 2023, 20:15
4

Важное изменение в медиажизни «Динамо». Из клуба ушли пресс-атташе и ведущая клубных медиа Полина Лысенко. Она написала:

«Это были счастливые почти четыре года, но пришло время идти дальше. Да, сложно об этом говорить, но я ухожу из «Динамо». Нет смысла расписывать, как сильно я люблю нашу команду, наших ребят, которые стали для меня второй семьей, и все, что связано с моим дорогим клубом – вы все и так знаете, это любовь навсегда. Но сейчас «Динамо» выбрало новый курс и наше сотрудничество пришло к завершению – пора немного отдохнуть от сумасшедшего ритма команды, двигаться дальше и открывать для себя новые направления».

Еще несколько фактов о Лысенко:

  • Полина с 12 лет поет в церковном хоре.
  • Крутит волчок в «Что? Где? Когда?».
  • Сдала на 100 баллов ЕГЭ по литературе.

Фото: соцсети Полины Лысенко

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Красивый футбол Динамо
Комментарии (4)
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Сам_себе_сказал
1680716018
где то я её видел....
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serglider
1680716883
Ее папика "ушли" из Динамо, за ним потянулась и его приживалка))) Неее... не так?
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ArReal
1680725260
Крутит волчок и бьет в гонг в «Что? Где? Когда?». ...ясно...а тот, кто там моет туалет ваще- гений
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alex1951
1680726064
Девочька ,ты чудо... Как я понимаю для футбол - это сесть не клык любви... Если у тебя не одна извилина,то ты,смазливая,нас поняла .... Пусть все Динамо хором тебя полюбит....ура)))
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