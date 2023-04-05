Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

Девочька ,ты чудо... Как я понимаю для футбол - это сесть не клык любви...
Если у тебя не одна извилина,то ты,смазливая,нас поняла ....
Пусть все Динамо хором тебя полюбит....ура)))
Важное изменение в медиажизни «Динамо». Из клуба ушли пресс-атташе и ведущая клубных медиа Полина Лысенко. Она написала:
«Это были счастливые почти четыре года, но пришло время идти дальше. Да, сложно об этом говорить, но я ухожу из «Динамо». Нет смысла расписывать, как сильно я люблю нашу команду, наших ребят, которые стали для меня второй семьей, и все, что связано с моим дорогим клубом – вы все и так знаете, это любовь навсегда. Но сейчас «Динамо» выбрало новый курс и наше сотрудничество пришло к завершению – пора немного отдохнуть от сумасшедшего ритма команды, двигаться дальше и открывать для себя новые направления».
Еще несколько фактов о Лысенко:
- Полина с 12 лет поет в церковном хоре.
- Крутит волчок в «Что? Где? Когда?».
- Сдала на 100 баллов ЕГЭ по литературе.
Фото: соцсети Полины Лысенко
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