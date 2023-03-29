Все же помнят бывшего голкипера «Ливерпуля» Лориуса Кариуса? Это тот вратарь, который в финале Лиги чемпионов против «Реала» пропустил три мяча и загубил этим карьеру. С того момента его спортивный путь действительно покатился куда-то не туда: аренды в «Бешикташ» и «Унион» и переход в «Ньюкасл» на должность второго вратаря.

Недавно Кариус сказал: «Моя жизнь сильно изменилась. Я стал спокойнее и счастливее. Мою жизнь до этого переполняли негативные эмоции, критика, но я забываю об этом. Больше не чувствую негативного следа на своей жизни и карьеры. Я снова верю в себя».

Это ответ Кариуса на вопрос о влиянии новой девушки на его самочувствие. Это итальянская ведущая Дилетта Леотта. Осенью 2022-го она обещала раздеться, если «Барселона» разгромит «Баварию» в Лиге чемпионов.

Обычно Леотта работает на матчах Серии А, но теперь стала чаще появляться в студиях перед играми АПЛ. И даже пару раз работала перед матчами «Ньюкасла».

А еще, кажется, они ожидают ребенка – об этом Дилетта сама рассказала в соцсетях.

Фото: соцсети Дилетты Леотты

Редкие фото девушки Хвичи – она почти не появляется на публике

Редкие кадры Холанда с его девушкой – она удалилась из соцсетей ради форварда «Сити»

Девушка главного таланта российского футбола

Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США