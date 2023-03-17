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    Девушка главного таланта российского футбола

    Сергей Пиняев – главная надежда российского футбола.

    18-летний полузащитник на днях забил дебютный гол за «Локо» – команду, в которую он перешел зимой из «Крыльев Советов». А сегодня игрок получил вызов в сборную России на мартовские матчи.

    Пиняев – самый талантливый футболист нового поколения в России: Сергей ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», а бывший главный тренер сборной Леонид Слуцкий назвал его российским Винисиусом Жуниором.

    Важный аспект для развития молодого футболиста – это его окружение. Пиняев встречается с девушкой, которую зовут Наталия. На днях ей исполнилось 19 лет – Сергей поздравил возлюбленную, окунув ее лицо в торт.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.03.2023 19:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14485

      playsh 2 часа назад

      Пара просто на загляденье.Ребятки,любви и счастья Вам.

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      Рейтинг: +1467

      Fialet 3 часа назад

      Жопа ничего, вдуть бы такой...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +816

      кaстрюлька > Fialet 3 часа назад

      это не жопа, это седло

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      Рейтинг: +1467

      Fialet > кaстрюлька 2 часа назад

      Точно, похоже. Но вдуть напрашивается.

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      Рейтинг: +346

      dragoff > Fialet 2 часа назад

      Тебе там и не понюхать

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      Рейтинг: +126

      Napaleon Banapart 3 часа назад

      Зашел глянуть кто же он.. Главный талант..

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