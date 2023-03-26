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Девушка главного таланта российского футбола Сергея Пиняева

26 марта 2023, 23:00
19

Сергей Пиняев – главная надежда российского футбола.

18-летний полузащитник недавно забил дебютный гол за «Локо» – команду, в которую он перешел зимой из «Крыльев Советов». А сегодня игрок впервые отличился за сборную России, став самым молодым автором гола в ее истории.

Пиняев – самый талантливый футболист нового поколения в России: Сергей ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», а бывший главный тренер сборной Леонид Слуцкий назвал его российским Винисиусом Жуниором.

Важный аспект для развития молодого футболиста – это его окружение. Пиняев встречается с девушкой, которую зовут Наталия. На днях ей исполнилось 19 лет – Сергей поздравил возлюбленную, окунув ее лицо в торт.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Красивый футбол Локомотив Пиняев Сергей
Комментарии (19)
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Napaleon Banapart
1679077516
Зашел глянуть кто же он.. Главный талант..
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Plyash
1679078521
Пара просто на загляденье.Ребятки,любви и счастья Вам.
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russkiisergei
1679090915
очередная бл@dina
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paracetamol
1679123666
Главный талант нашего футбола - россиянин Малколм!
Ответить
Ziklop
1679861154
мутный взгляд у неё, неизвестно в какую сторону её повернет, но оптимизма не много.
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Persona_non_Grata
1679861874
Качайте девки жопы - и будет вам счастье !!! )))
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Enter2006
1679878550
А что у неё с кистью руки на втором фото? Почему такая огромная? Рептилойдка! )))
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Kollljan
1679897788
Теперь будут из Пиняева лепить "звезду". А кто-нибудь, слышал о сборной Ирака хоть что-нибудь до санкций и отстранений?
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O-kolesov
1679904411
Будущая Казьмина, Бузова, Валитова,Мамаева...
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paracetamol
1679906311
И ничего, что он низкожопый по версии Вофки Быстрова.
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