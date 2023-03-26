Сергей Пиняев – главная надежда российского футбола.

18-летний полузащитник недавно забил дебютный гол за «Локо» – команду, в которую он перешел зимой из «Крыльев Советов». А сегодня игрок впервые отличился за сборную России, став самым молодым автором гола в ее истории.

Пиняев – самый талантливый футболист нового поколения в России: Сергей ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», а бывший главный тренер сборной Леонид Слуцкий назвал его российским Винисиусом Жуниором.

Важный аспект для развития молодого футболиста – это его окружение. Пиняев встречается с девушкой, которую зовут Наталия. На днях ей исполнилось 19 лет – Сергей поздравил возлюбленную, окунув ее лицо в торт.

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