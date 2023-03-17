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    Слуцкий назвал российского Винисиуса

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высоко оценил талант игрока «Локомотива» Сергея Пиняева.

    «Пиняева знаю хорошо и очень давно, мы за ним следили много раз. Мне кажется, он был мечтой клубов РПЛ, просто для каких-то команд лиги он был мечтой ещe до перехода в «Крылья Советов». Например, «Рубин». Могу сказать, что мы пытались вести переговоры с его представителями о переходе к нам. После «Крыльев» он стал мечтой для всех команд, Зарема Салихова бесконечно говорит, что жалеет о том, что Пиняев не оказался в «Спартаке».

    Пиняев — наш самый яркий молодой игрок. У него есть ограничения, странно, если бы их не было. Пока для меня Сергей — российский Винисиус со всеми плюсами и минусами. Огромное количество ярких индивидуальных качеств, но периодически неправильная оценка эпизодов», – сказал Слуцкий.

    • «Локомотив» купил 18-летнего Пиняева зимой у «Крыльев» за 2,6 миллиона евро.
    • У игрока в сезоне РПЛ 13 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    17.03.2023 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 5 часов назад

      слуцкер сказал, но оценка эпизодов гавно!

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