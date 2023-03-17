Слуцкий назвал российского Винисиуса

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высоко оценил талант игрока «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняева знаю хорошо и очень давно, мы за ним следили много раз. Мне кажется, он был мечтой клубов РПЛ, просто для каких-то команд лиги он был мечтой ещe до перехода в «Крылья Советов». Например, «Рубин». Могу сказать, что мы пытались вести переговоры с его представителями о переходе к нам. После «Крыльев» он стал мечтой для всех команд, Зарема Салихова бесконечно говорит, что жалеет о том, что Пиняев не оказался в «Спартаке».

Пиняев — наш самый яркий молодой игрок. У него есть ограничения, странно, если бы их не было. Пока для меня Сергей — российский Винисиус со всеми плюсами и минусами. Огромное количество ярких индивидуальных качеств, но периодически неправильная оценка эпизодов», – сказал Слуцкий.