«Шэньхуа» Слуцкого разгромил соперника в Кубке Китая

«Шанхай Шэньхуа» дома победил «Циндао Хайню» со счетом 4:1 в матче 1/8 финала Кубка Китая.

Счет в матче открыли гости усилиями Йо Йебоа. «Шанхай», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, еще до перерыва ответил хет-триком Луиса Асуэ и голом Рафаэля Ратао.

Четвертьфиналы пройдут 1-2 сентября. «Шэньхуа» встретится на этой стадии с «Далянь Инбо».

Кубок Китая

1/8 финала

Шанхай Шэньхуа – Циндао Хайню – 4:1 (4:1)

Голы: 0:1 – Йебоа, 3; 1:1 – Асуэ, 8; 2:1 – Асуэ, 17; 3:1 – Ратао, 26; 4:1 – Асуэ, 42.