Слуцкий раскрыл причины, почему он не в РПЛ

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему он сейчас не в РПЛ.

«Учитывая последний болезненный опыт, который у меня был в «Рубине», когда у нас уехали иностранцы. Учитывая отсутствие еврокубков. Учитывая, что сейчас мало русских игроков уезжают за рубеж. Наверное, сейчас есть лиги, в которых поинтереснее работать.

Не скажу, что они сильнее, что они лучше, не скажу, что они более качественные. Но даже то, что мы два года играем в Азиатской Лиге чемпионов с ведущими командами Азии, это уже крутой опыт», – сказал Слуцкий в интервью ютуб-каналу «Иваныч Пересадка Волос GGMED».