Слуцкий раскрыл причины, почему он не в РПЛ

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему он сейчас не в РПЛ.
«Учитывая последний болезненный опыт, который у меня был в «Рубине», когда у нас уехали иностранцы. Учитывая отсутствие еврокубков. Учитывая, что сейчас мало русских игроков уезжают за рубеж. Наверное, сейчас есть лиги, в которых поинтереснее работать.
Не скажу, что они сильнее, что они лучше, не скажу, что они более качественные. Но даже то, что мы два года играем в Азиатской Лиге чемпионов с ведущими командами Азии, это уже крутой опыт», – сказал Слуцкий в интервью ютуб-каналу «Иваныч Пересадка Волос GGMED».
- Слуцкий в Китае с начала 2024 года.
- Он приводил «Шэньхуа» к победе в Суперкубке Китая.
- Слуцкий трижды приводил ЦСКА к чемпионству в РПЛ.
Источник: Legalbet