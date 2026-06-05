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Слуцкий раскрыл причины, почему он не в РПЛ

Сегодня, 15:06
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему он сейчас не в РПЛ.

«Учитывая последний болезненный опыт, который у меня был в «Рубине», когда у нас уехали иностранцы. Учитывая отсутствие еврокубков. Учитывая, что сейчас мало русских игроков уезжают за рубеж. Наверное, сейчас есть лиги, в которых поинтереснее работать.

Не скажу, что они сильнее, что они лучше, не скажу, что они более качественные. Но даже то, что мы два года играем в Азиатской Лиге чемпионов с ведущими командами Азии, это уже крутой опыт», – сказал Слуцкий в интервью ютуб-каналу «Иваныч Пересадка Волос GGMED».

  • Слуцкий в Китае с начала 2024 года.
  • Он приводил «Шэньхуа» к победе в Суперкубке Китая.
  • Слуцкий трижды приводил ЦСКА к чемпионству в РПЛ.

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Источник: Legalbet
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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NewLife
1780668842
Хоть бы не позорился таким базаром.
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Красногвардейчик
1780674677
Да скажи просто, Лёня...без Гинера ты нулина
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