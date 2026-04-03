Бубнов выбрал сильнейшего тренера между Карпиным, Слуцким и Талалаевым

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил уровень трех российских тренеров.

– А давайте по уровням расставим. Слуцкий, Карпин, Талалаев – кто повыше, кто пониже?

– Ну для меня, как это будет ни парадоксально выглядеть, Карпин.

– Выше чем Слуцкий и Талалаев?

– Да. Вот и все.

– А Талалаев ниже Слуцкого, получается?

– Да. Где Талалаев и где Слуцкий? Ты чего?