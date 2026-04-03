  Бубнов выбрал сильнейшего тренера между Карпиным, Слуцким и Талалаевым

Бубнов выбрал сильнейшего тренера между Карпиным, Слуцким и Талалаевым

3 апреля, 15:50
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил уровень трех российских тренеров.

– А давайте по уровням расставим. Слуцкий, Карпин, Талалаев – кто повыше, кто пониже?

– Ну для меня, как это будет ни парадоксально выглядеть, Карпин.

– Выше чем Слуцкий и Талалаев?

– Да. Вот и все.

– А Талалаев ниже Слуцкого, получается?

– Да. Где Талалаев и где Слуцкий? Ты чего?

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Балтика Шанхай Шэньхуа Россия Слуцкий Леонид Карпин Валерий Талалаев Андрей Бубнов Александр
Комментарии (8)
Император 1
Талалаев, Слуцкий и наконец недотренер Карпин
Терекфан
1775222165
1.Талалаев,2.Черчесов,3.Мусаев,4.Березуцкий.Это моё мнение.
Vitaga
1775222791
какие критерии при выборе лучшего? наверное их достижения тренера! что выиграл Карпин ? что выиграл Талалаев? - НИЧЕГО !!! а Слуцкий? - ответ очевиден
алдан2014
1775222922
Интересный выбор. Вопрос,если Карпин хорош,то что он выиграл как тренер? Ответ: ноль. У Слуцкого полно трофеев. Как ни крути Слуцкий,безоговорочный лидер
Cleaner
1775224492
Нужно не по "уровням", а по ДОСТИЖЕНИЯМ тренеров судить. А тут, кроме Слуцкого, никто ничем не отметился. Ни ВАЛЕРА, ни ГОПНИК-ПРОВОКАТОР Талалаев.
evgevg13
1775225321
Смешно...
evgevg13
1775225532
Слуцкий много чего навыигрывал. Талалаев вывел команду из 1-й в высшую лигу. Карпин "вывел" команду из 1-й во вторую лигу, кроме того убил боеспособную команду. Из сборной сделал клоунаду. А там думайте сами...
СПОРТ 21 века
1775295463
Пусть Карпин попробует сделать из Балтики то, что с ней сделал Талалаев. Вот если Карпин возьмёт команду в первой лиге, выведет её в элиту и с этим же составом (без обновления на РПЛ) будет идти в лидерах, тогда и будем говорить, кто там лучший, а кто не лучший. В своё время этот Карпин с Армавиром ничего не мог сделать. Находясь у руля, его команда сыграла, если не изменяет память, шесть матчей подряд в нулевую ничью (рекорд лиги). А мы тут ещё пытаемся о чём-то рассуждать...
