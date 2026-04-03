Бубнов выбрал сильнейшего тренера между Карпиным, Слуцким и Талалаевым

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил уровень трех российских тренеров.
– А давайте по уровням расставим. Слуцкий, Карпин, Талалаев – кто повыше, кто пониже?
– Ну для меня, как это будет ни парадоксально выглядеть, Карпин.
– Выше чем Слуцкий и Талалаев?
– Да. Вот и все.
– А Талалаев ниже Слуцкого, получается?
– Да. Где Талалаев и где Слуцкий? Ты чего?
- Валерий Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России
- Леонид Слуцкий проводит третий сезон в китайском «Шанхай Шэньхуа».
- Андрей Талалаев занимает пост главного тренера «Балтики» с сентября 2024-го.
Источник: «Коммент.Шоу»