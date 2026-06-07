Форвард «Зенита» может перейти в «Арсенал»

«Арсенал» заинтересован в переходе полузащитника «Зенита» Луиса Энрике, об этом рассказал журналист Жоао Ван Бойсен в соцсети.
Лондонцы уже провели консультации с окружением 25-летнего бразильца. Представители «Арсенала» намерены отслеживать игру Энрике на чемпионате мира 2026 года, куда футболист вызван в составе сборной Бразилии. На групповом этапе бразильцы встретятся с Марокко, Гаити и Шотландией в квартете C.
- Луис Энрике пополнил состав «Зенита» в январе 2025 года, перебравшись из «Ботафого».
- За прошедший сезон он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
- Рыночная стоимость полузащитника, по оценке Transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»