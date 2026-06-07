Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Форвард «Зенита» может перейти в «Арсенал»

Сегодня, 11:58
7

«Арсенал» заинтересован в переходе полузащитника «Зенита» Луиса Энрике, об этом рассказал журналист Жоао Ван Бойсен в соцсети.

Лондонцы уже провели консультации с окружением 25-летнего бразильца. Представители «Арсенала» намерены отслеживать игру Энрике на чемпионате мира 2026 года, куда футболист вызван в составе сборной Бразилии. На групповом этапе бразильцы встретятся с Марокко, Гаити и Шотландией в квартете C.

  • Луис Энрике пополнил состав «Зенита» в январе 2025 года, перебравшись из «Ботафого».
  • За прошедший сезон он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
  • Рыночная стоимость полузащитника, по оценке Transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.

Еще по теме:
Агент оценил шансы на уход Луиса Энрике из «Зенита» после ЧМ-2026
В «Зените» назвали условие для продажи Дугласа Сантоса и Луиса Энрике 1
Список всех игроков РПЛ на ЧМ-2026 4
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Арсенал Энрике Луис
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1780823349
В погоне за кликбейтом Бомбардир пустился во все тяжкие и портит и без того подмоченную репутацию.
Ответить
Прокс
1780824010
Ну тогда и Барко в Сити!!! Или кто там в АПЛ 7 место занял!!!
Ответить
Император 1
1780825834
Кому он там нужен
Ответить
Бумбраш
1780826049
В тульской Арсенал?)
Ответить
Semenycch
1780826478
50 миллионов и он в Лондоне!
Ответить
Garrincha58
1780830459
А сыграет ли он на ЧМ ???
Ответить
Главные новости
Решение «Динамо» по Нгамале
13:53
В «Зените» придумали, как продать Луиса Энрике в АПЛ
13:33
1
Список трансферных «хотелок» Моуринью после назначения в «Реал»
13:15
В семье Тюкавина исключили отъезд в чемпионаты уровня Турции и Польши
12:44
4
ВидеоПрическа Неймара к ЧМ-2026
12:24
2
Мнение Ещенко о приближающемся уходе Барко из «Спартака»
12:14
4
Форвард «Зенита» может перейти в «Арсенал»
11:58
8
Мостовой прокомментировал приближающийся уход Барко из «Спартака»
11:42
5
3 фаворита ЧМ-2026 по версии Радимова
10:59
5
ФотоПолунезрячая ведущая «Матч ТВ» попала в сложную жизненную ситуацию
10:48
18
Все новости
Все новости
В «Спартаке» ответили, есть ли судейский заговор против клуба
14:23
Раскрыта сумма отступных в контракте Сперцяна с «Краснодаром»
14:17
ВидеоКарпукас женился перед трансфером в «Зенит»
14:13
Игрок сборной России объяснил, почему отказался фотографироваться с Салахом
13:45
Глушаков двумя словами описал значение Барко для «Спартака»
12:57
Форвард «Зенита» может перейти в «Арсенал»
11:58
7
Мостовой прокомментировал приближающийся уход Барко из «Спартака»
11:42
5
Комментарий отца Тюкавина насчет трансфера игрока в «Зенит»
11:33
1
ФотоПолунезрячая ведущая «Матч ТВ» попала в сложную жизненную ситуацию
10:48
18
Подробности переговоров «Зенита» и «Флу» по Нино
10:41
7
Батракова заподозрили в звездной болезни
09:59
11
Сычев обозначил, заканчивать ли карьеру 37-летнему Дзюбе
09:40
«Галатасарай» вступил в переговоры по игроку «Спартака»
09:22
8
Зенитовец Глушенков ответил на вопрос, на что потратит призовые за чемпионство
00:01
3
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
Вчера, 23:46
28
Мостовой обозначил, ждет ли он приглашения от «Спартака»
Вчера, 23:37
1
Названы позиции в «Спартаке», требующие усиления
Вчера, 21:17
3
Реакция «Спартака» на решение РФС по месту проведения Суперкубка против «Зенита»
Вчера, 20:59
1
Глушенков объяснил, почему спаивал 18-летнего игрока «Зенита» после чемпионства
Вчера, 20:29
8
Губерниев прокомментировал затруднения с трансфером Батракова в «ПСЖ»
Вчера, 20:11
4
Форвард ЦСКА переходит в «Партизан»
Вчера, 19:42
6
Комментарий экс-президента «Локомотива» о бедствии в клубе
Вчера, 19:28
3
Мнение Смородской о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 18:59
2
Мостовой ответил, увидим ли мы его главным тренером
Вчера, 18:48
2
Колыванов прокомментировал приближающийся уход Барко из «Спартака»
Вчера, 18:01
6
Круговой прокомментировал травму носа
Вчера, 17:22
Тренер России на Евро-2008 отреагировал на обвинения команды в допинге
Вчера, 17:14
2
Кисляк отреагировал на критику в адрес сборной России
Вчера, 17:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 