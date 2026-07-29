«Отчаянно катится на жопе»: Шнякин похвалил игрока «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин восхищен игрой спартаковца Эсекьеля Барко в 1-м туре РПЛ против «Родины» (3:0).

«87-я минута игры, в которой «Спартак» громит со счетом 3:0 новичка лиги. Но Барко, главный спартаковский изобретатель, ставший в команде 5-м по пробегу и 2-м по спринтам, делает это. Отчаянно катится на жопе в прессинге.

Впечатляющая форма и жгучая самоотдача, что бы там ни говорили/писали про его хотелки и контракт», – написал Шнякин.