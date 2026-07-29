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  • «Отчаянно катится на жопе»: Шнякин похвалил игрока «Спартака»

«Отчаянно катится на жопе»: Шнякин похвалил игрока «Спартака»

29 июля, 14:19
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин восхищен игрой спартаковца Эсекьеля Барко в 1-м туре РПЛ против «Родины» (3:0).

«87-я минута игры, в которой «Спартак» громит со счетом 3:0 новичка лиги. Но Барко, главный спартаковский изобретатель, ставший в команде 5-м по пробегу и 2-м по спринтам, делает это. Отчаянно катится на жопе в прессинге.

Впечатляющая форма и жгучая самоотдача, что бы там ни говорили/писали про его хотелки и контракт», – написал Шнякин.

  • 27-летний Барко в этом сезоне провел за «Спартак» 2 матча, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
  • Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (7)
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ПалкоВводецъ007
1785324705
С жопой у них всё нормально, как и должно быть в среде меньшИнств! Гыгыгы
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Интерес
1785341595
МАТЧ ТВ-сборище малокультурных особей, возглавляемых Губерниевым.
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subbotaspartak
1785344085
У ребят страдает задница на поле в игре, а не в раздевалке. (Это чашка помоев для для бездомных, пусть понаслаждаются)
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edw7777
1785351507
Шнякин, убирайся к черту со своим матерным жаргоном. Статью УК за твои высказывания никто не отменял, паршивая ******. И еще, помимо твоей речи, поучись хоть немного прилично одеваться! Как мне объяснить внуку, что так говорить нельзя? Можешь ответить?!
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