«Отчаянно катится на жопе»: Шнякин похвалил игрока «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин восхищен игрой спартаковца Эсекьеля Барко в 1-м туре РПЛ против «Родины» (3:0).
«87-я минута игры, в которой «Спартак» громит со счетом 3:0 новичка лиги. Но Барко, главный спартаковский изобретатель, ставший в команде 5-м по пробегу и 2-м по спринтам, делает это. Отчаянно катится на жопе в прессинге.
Впечатляющая форма и жгучая самоотдача, что бы там ни говорили/писали про его хотелки и контракт», – написал Шнякин.
- 27-летний Барко в этом сезоне провел за «Спартак» 2 матча, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
- Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина