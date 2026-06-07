Ряд представителей сборной Ирана не получили американские визы

Иран обвинил США в дискриминационном обращении после того как часть членов делегации не получила визы для поездки на чемпионат мира-2026.

Накануне посол США в Турции Том Баррак заявил, что визы предоставлены футболистам и «необходимому вспомогательному персоналу» для въезда в страну, где Иран проведет три матча группового этапа.

«Почему вы не говорите, что в визах отказано значительной части управленческого и исполнительного персонала, техническим советникам и другим людям, которые являются неотъемлемой частью любой национальной сборной?» – ответило посольство Ирана в Турции в соцсети X.

Дипломатическая миссия заявила, что «дискриминационное обращение» с командой доведено «до высочайшего уровня». По информации иранских СМИ, в том числе спортивного портала Varzesh3, президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж визу не получил. Спецкор государственного телевидения Ирана в Турции сообщил, что без виз остались 15 представителей административного и управленческого штаба.

На фоне задержек с выдачей виз Иран перенес базовый лагерь из Тусона (Аризона, США) в Тихуану (Мексика), расположенную вблизи американской границы.