Ряд представителей сборной Ирана не получили американские визы

Иран обвинил США в дискриминационном обращении после того как часть членов делегации не получила визы для поездки на чемпионат мира-2026.
Накануне посол США в Турции Том Баррак заявил, что визы предоставлены футболистам и «необходимому вспомогательному персоналу» для въезда в страну, где Иран проведет три матча группового этапа.
«Почему вы не говорите, что в визах отказано значительной части управленческого и исполнительного персонала, техническим советникам и другим людям, которые являются неотъемлемой частью любой национальной сборной?» – ответило посольство Ирана в Турции в соцсети X.
Дипломатическая миссия заявила, что «дискриминационное обращение» с командой доведено «до высочайшего уровня». По информации иранских СМИ, в том числе спортивного портала Varzesh3, президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж визу не получил. Спецкор государственного телевидения Ирана в Турции сообщил, что без виз остались 15 представителей административного и управленческого штаба.
На фоне задержек с выдачей виз Иран перенес базовый лагерь из Тусона (Аризона, США) в Тихуану (Мексика), расположенную вблизи американской границы.
- Сборная Ирана стартует на турнире 15 июня матчем в Лос-Анджелесе, 21 июня встретится с Бельгией там же, а 26 июня сыграет с Египтом в Сиэтле.
- Участие Ирана в чемпионате мира находилось под вопросом на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке.
- В рамках подготовки к турниру команда провела в Турции два товарищеских матча, обыграв Гамбию (3:1) и Мали (2:0).